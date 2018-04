10leté americké vládní dluhopisy dosáhly 3 %, co to znamená?

Autor: Bc. Martin Pohl

V úterý 24. 4. desetiletý americký dluhopis překonal 3% výnos, poprvé po přibližně 4 letech. Co to znamená a jaké jsou důsledky tohoto překonání tříprocentní hranice? Je to pouze psychologická bariéra nebo klíčová hodnota, která by mohla potenciálně předznamenat potíže pro širší trh?

Existuje několik přístupů, jak tento nedávný vývoj ohodnotit. Zde je několik aspektů, které mohou stát za růstem výnosu tohoto dluhopisu, který slouží jako benchmark a barometr pro výpůjční náklady čehokoli od automobilových půjček nebo hypotečních úvěrů až po obsluhu vládního dluhu.

Ekonomický růst

FED od konce roku 2015 snižoval úrokové sazby, letos v březnu přistoupil k zvýšení úrokových měr jako pokus o normalizování monetární politiky z důsledku téměř desetiletého udržování sazeb na nízkých hodnotách po finanční krizi v roce 2008.

Pokračující ekonomický růst znamená, že by FED měl přistoupit k dalšímu navyšování úrokových sazeb na přirozenější úroveň, guvernér rezervní banky v Atlantě Raphael Bostic tuto přirozenější úroveň vidí na hodnotě v rozmezí 2,25 - 2,75 %. V březnu FED navýšil krátkodobé úrokové míry o čtvrt procentního bodu na rozmezí 1,5 - 1,75 %. To naznačuje, by mohlo nastat do konce letošního roku ještě postupné tři nebo čtyři zvýšení sazeb. Je možné, že trh zvyšuje své očekávání výnosů, které se pohybují reverzně vůči ceně.

Inflace

Inflace je pro investory do dluhopisů prokletí, snižující hodnotu fixních plateb. Očekávání vyšší inflace či cen tedy může být impulzem pro prodej v Treasurys a zvýšení výnosů. Očekávání inflace, která se dříve pohybovala pod inflačním cílem FEDU (2 %), se začalo zvyšovat. Guvernér rezervní banky San Franciska John Williams minulý týden prohlásil, že inflace by měla letos dosáhnout stanoveného inflačního cíle a zůstat na jeho úrovni nebo i vyšší na několik let.

Rostoucí ceny ropy a hodnoty dalších komodit jsou dalším faktorem, vedoucím k navýšení inflačních očekávání. Cena zásob ropy ze západního Texasu, určené pro červnové obchodování na New York Mercantile Exchange vzrostla o 5,7 % během dubna. Dosud v tomto roce došlo k nárůstu cen ropy o 12,2 % v porovnání s poklesem indexu DJIA o 3,4 % a dvouprocentním poklesem indexu S&P 500 za první 4 měsíce tohoto roku.

Dluhopis vs akcie

Benchmark výnosu na hodnotě 3 % znamená, že tento bezrizikový vládní dluhopis může mnohem více konkurovat obecně rizikovějším cenným papírům, jako jsou akcie. Průměrný dividendový výnos pro akcie obchodované ze S&P 500 je 2 %, zatímco průměrný dividendový výnos pro komponenty DJIA je 2,4 %. Toto může mít za následek přehodnocení priorit investorů ohledně skladby portfolia.

Vyšší výnosy z desetiletých amerických dluhopisů navíc znamenají, že rostou i výpůjční náklady. Což zdražuje společnostem dosažení zisku, pakliže srovnatelně nenavýší svou výkonnost spolu s růstem sazeb.

Tato dynamika znamená, že korporátní výnosy, přicházející nejvíce z prvního čtvrtletí, nemusí být dostatečné k ospravedlnění, aby investoři platili relativně vysoké ceny k nákupu akcií.

Dodatečné fiskální oživení ekonomiky USA, přicházející ze snížení daní, iniciované administrativou prezidenta Trumpa a podoba rozpočtu jsou dva důvody, proč lze očekávat velkého vydávání Treasury dluhopisů.

Akciový trh nereagoval příznivě na úterní nárůst dluhopisových sazeb, protože znamenají, že vše je dražší. Což znamená, že může být i náročnější a dražší pro společnosti generovat zisky.

Očekávaný vývoj investorů medvědího trendu je, že výnosy dluhopisů budou pokračovat ve svém nárůstu.

"Myslíme si, že existuje mnoho makroekonomických důvodů podporujících růst dluhopisových výnosů. Silný pracovní trh, normalizace inflace a fiskální oživení... To jsou faktory, proč lze očekávat vyšší výnosy Treasury dluhopisů a nárůst přes 3 % potvrzuje stávající trend několika posledních měsíců a je v souladu s našimi očekáváními." Prohlásil Iain Lindsay, vedoucí v Goldman Sachs Asset Management's portfolio.