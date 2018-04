Proč Apple zavírá oči před tvrdou realitou?

Bloomberg Gadfly se domnívá, že vedení Applu se soustavně vyhýbá hovorům o významných technologických trendech. To ovšem nic nezmění na prostém faktu: Jedním z těchto trendů je ukončení růstu trhu s chytrými telefony. Ti nejpravděpodobnější zákazníci Applu nyní již vlastní minimálně jeden telefon a mají tendenci používat jej delší dobu než dříve. V mnoha zemích se navíc spotřebitelé rozdělili do dvou táborů, kdy první preferuje iPhone a druhý Android a „z jednoho do druhého se moc často nepřebíhá“.



Ani Apple není vůči nové situaci na trhu imunní a investoři jsou si toho dobře vědomi. Analytici nyní v průměru očekávají, že v letošním fiskálním roce firma dodá o 3 % chytrých telefonů více než vloni. Pro rok 2019 pak očekáván již jen 1% růst. Pro Apple to nejsou dobré zprávy, i když jeho tržby by měly růst rychleji díky pohybu prodejních cen.





Jednoduše dosažitelný růst je tedy podle Bloombergu u konce a „Apple by se měl vrátit do reality“. Tržbám sice může trochu pomoci zmíněné zvyšování cen a samozřejmě i nové produkty. Zisky také může podpořit „ždímání více peněz z předplacených služeb a aplikací“. Cena akcie ale „pravděpodobně neodráží možné negativní scénáře“. Vedení firmy má přitom tendenci bagatelizovat současnou situaci na trhu, a to by se mu nemuselo vyplatit.V srpnu se jeden analytik zeptal šéfa Applu Tima Cooka, zda čeká další růst prodejů iPhonů v následujících letech i přesto, že se trh dostal do fáze stagnace. Cook tvrdil, že Apple by mohl prodat více telefonů lidem, kteří již iPhone mají, těm, kteří mají „konkurenční produkt“ a i těm, kteří ještě nemají žádný. Takové odpovědi jsou jako z roku 2015, kdy byly relevantní. Jenže to už neplatí a analytici z Wall Street už ani Cookovi nevěří.Podle IDC klesly v roce 2017 prodeje chytrých telefonů o 0,5 % a tato společnost očekává v následujících pěti letech roční růst ve výši 2,8 %. Hlavním důvodem je delší doba obměny telefonů, ale Apple se zatím k tomuto posunu nestaví čelem. Cook sice v únoru uznal, že v některých zemích lidé s koupí nového produktu váhají, ale podle něj nejde o klíčový problém. Pokud ovšem vezmeme v úvahu, že Apple prodává své telefony zejména těm, kteří již jeden iPhone mají, jde o zarážející pohled. Realita je totiž taková, že právě rychlost, s jakou jsou telefony obměňovány, hraje klíčovou roli. Apple rád hovoří o tom, že bude více vydělávat na své současné klientské základně. Podle Bloombergu by ale bylo vhodné, kdyby byl konkrétnější. Jeho strategie, v jejímž rámci chce přidávat další produkty k „iPhonové frančíze“, je dobrá, a to samé platí o snaze navyšovat prodejní ceny. Je tak o to více překvapivé, že firma o ní odmítá mluvit a namísto toho se snaží budit dojem, že trh bude dál zdravě růst.