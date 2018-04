Inovace od Bosche zachrání diesely. Sníží jejich smogové emise na 1/10

Společnost Robert Bosch oznámila, že její inženýři vyvinuli nový výfukový systém pro dieselové motory, jež sníží jejich emise na pouhou desetinu požadovaných limitů pro rok 2020. Jeho řešení by mohlo odvrátit hrozící krizi dieselového pohunu, jež mu hrozí kvůli narůstající regulaci ze strany evropských metropolí. Nový systém by měl celou debatu kolem dieselových motorů posunout do zcela nové roviny.Automobilky v dlouhodobé snaze plnit stále se zpřísňující se limity CO2 ve větší míře začali využívat dieselové motory. Jejich emise CO2 jsou sice menší než u benzínových, ale na druhou stranu produkují více oxidů dusíku, jež přispívají k rozvoji škodlivé smogu v městských aglomeracích. Ty v poslední dbě vyhlašují dieselovým motorům boj a vykazují je ven z centrálních obydlených oblastí.Nový systém od Bosche optimalizuje tepelný management výfukových plynů , což výrazně přispívá ke snížení tvorby oxidů dusíku na cca 1/10 požadovaného limitu. Nový systém navíc nevyžaduje žádný nový HW a dokáže emise držet na uzdě i v chladném zimním prostředí.