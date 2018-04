ČSOB: Krize firmy vycvičila, slyší trávu růst

Nálada drobných a středních podnikatelů v tuzemsku je pořád dobrá, nejlepší už ale není. Rozšiřovat podnikání a zvyšování investice plánovalo v úvodu roku méně podnikatelů než na konci loňska. Ukázal to kvartální průzkum ČSOB týkající se očekávání firem v ČR a Slovensku. Podnikatelé vidí budoucnost střízlivěji, naznačuje hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.



Index očekávání firem dosáhl v prvním čtvrtletí 32,8 bodu, tedy druhé nejvyšší hodnoty v historii měření, prováděného od podzimu 2013. V porovnání s předchozím čtvrtletím, kdy byla rekordní, klesl o 8,8 bodu, meziročně posílil o 9,2 bodu.

„Firmy vidí, že v krátkém období se jim bude dařit velice dobře,“ prohlásil na dnešní prezentaci výsledků průzkumu Petr Manda, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Rekordní očekávání panují u poptávky, její další růst čeká 57 % zástupců malých a středních firem a živnostníků. Oproti závěru loňska to je o 7 procentních bodů více.

Dílčí ukazatele rozšiřování podnikání a vývoje investice už ale rostly pomaleji. Zatímco v loňském posledním kvartálu se investiční aktivitu chystalo letos rozšířit 56 % podnikatelů, v prvních třech měsících to hlásilo už jen 48 % oslovených. Index rozšíření podnikání je v útlumu také, mezičtvrtletně klesl na 16,4 bodu z předešlých 22,3 bodu, kdy byl ovšem na historickém maximu. Více než dvě třetiny podnikatelů (66,6 %) chtějí podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu. O přerušení, ukončení nebo omezení činnosti uvažuje 7 % dotazovaných.

Firmy explicite nebo implicite vnímají, že poptávka se asi nepropadne, „ale nad tím, jestli rozšířit výrobu, je potřeba se zamyslet,“ konstatoval hlavní ekonom ČSOB Kupka. To je podle něj zřejmě hlavním faktorem, proč se hlavní ukazatel očekávání snížil.

„Podnikatelé se ztotožňují s názorem, že dojde ke zpomalování růstu,“ uvedl na dotaz Patria.cz. V takovém případě by mohli být nuceni přizpůsobit tempo expanze svého byznysu, tedy rozšiřovat pomaleji. Expanze by je přitom mohla přijít dráž, protože zdražila pracovní síla. Další otázkou je podle Kupky také odbyt v situaci předpokládaného pomalejšího růstu ekonomiky. Opatrnost ale může být motivovaná i posilováním české koruny či pohledem za hranice, kde se sentiment zhoršuje, a to nejenom v Německu.

„Myslím si, že minulá krize populaci našich podnikatelů hodně vycvičila,“ říká Manda. Hmatatelný důkaz nadcházející krize prý sice není, podnikatelé podle Kupky ale „slyší trávu růst“.

Zdroje: ČSOB Foto: Patria.cz