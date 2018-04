Kryptoměny: Zakladatel Binance čelí soudní při s venture-kapitálovou firmou Sequoia

Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Zhao Changpeng čelí soudnímu obvinění ze strany společnosti Sequoia Capital, která jej viní ze selhání smlouvy o financování projektu. Obě strany o vstupu do projektu začaly jednat loni v srpnu. Seyquoia měla získat cca 11procentní podíl s celkovým ohodnocením projektu na úrovni 80 mil. USD . Jednání o vstupu pokračovala v následujících měsících, kdy kryptoměny raketově rostly. Po dosažení vrcholu v polovině prosince se ale jednání zastavila. Zhao uvedl, že dohoda podhodnocuje reálnou hodnotu burzy. Ve stejné době se Zhao jednal o vstupu jiné venture skupiny pod vedením IDG Capital jejíž nabídka by burzu ohodnotila ve dvou krocích postupně na 400 mil. a 1 mld. USD . Podle Sequoie Zhao porušil dojednanou exkluzivitu.Spor by měla vyřešit soudní arbitráž. Zhao ani Sequoia nechtějí informace blíže komentovat. IDG uvedla, že do Binance žádné prostředky neinvestovala.Podle Zhaa Binance nepotřebuje cizí zdroje financování a zájem o spolupráci s venture kapitálovými firmami má pouze v případě, že mohou přispět s řešením požadavků regulátorů. Podle zakladatele je Binance nyní konzervativně ohodnocena na cca 3 mld. USD a ve 2Q své existence již generovala zisk 200 mil. USD . Zhao doposud tajil přesnou lokaci celé burzy, ale nedávno uvedl, že sídlí na Maltě.Binance byla založena teprve před 9 měsíci, ale i tak se dokázala raketově vyšvihnout na vrchol v oboru. Odhaduje se, že jmění zakladatele překročilo 2 mld. USD Binance čelí také mnoha obviněním ze strany regulátorů.Binance denně provede kryptoměnové transakce v objemu cca 3,8 mld. uSD