Bloomberg: Čínská CEFC možná propustí polovinu zaměstnanců

Zadlužený čínský konglomerát CEFC, který je aktivní i v České republice, možná propustí polovinu ze svých 30.000 zaměstnanců. Na energetické konferenci v Šanghaji to dnes uvedl zástupce ředitele divize CEFC pro mezinárodní výzkum Čuang Ťien-čung, kterého citovala agentura Bloomberg. Plánovaná koupě podílu v ruské Rosněfti je podle jeho slov nicméně stále proveditelná.



"Snažíme se naše podnikání i zaměstnance učinit efektivnějšími a doufáme, že se nám podaří tuto obtížnou dobu překonat," uvedl Čuang Ťien-čung. Přesný počet výpovědí neuvedl, řekl ale, že jich bude více než 10.000.





O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Firma dluží téměř sedm miliard dolarů splatných v první polovině letošního roku. V poslední době si byla ochotna krátkodobě půjčovat peníze za mimořádně vysoké úroky, a to až 36 procent ročně. Některé aktivity CEFC se chystá převzít jiná čínská společnost CITIC Group.Obavy vyvolala i budoucnost transakce, na které se CEFC již dohodla s ropnou společností Rosněfť, vlastněnou ruským státem. Číňané mají od Rusů odkoupit podíl ve firmě za zhruba 9,1 miliardy dolarů (zhruba 190 miliard Kč ). V divizi CEFC, která má obchod na starosti, koupil mezitím podíl ve výši 36,2 procenta čínský správce majetku Huarong Asset Management, řízený státem. Podle zdrojů agentury Reuters CEFC první tranši za podíl v Rosněfti zaplatila ještě před zatčením svého šéfa.V České republice CEFC nyní spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur . Koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. Jejího šéfa zaměstnal jako svého poradce český prezident Miloš Zeman