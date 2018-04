2018 – rok, kdy Tesla na kolena klesla?

Když šéf společnosti Tesla Elon Musk v roce 2006 představil investorům svou celkovou strategii, hovořil mimo jiné o tom, že firma se zaměří na prémiovou část trhu, ale poté začne představovat dostupnější modely. Jak ale poukazuje Bloomberg Gadfly, po Tesle Roadster přišel Model S a Model X, u kterých se ceny mohou lehce vyšplhat přes 100 000 dolarů. Teprve nyní přišla společnost s elektromobilem určeným pro masový trh, ale Musk v souvislosti s jeho výrobou hovoří o „pekle“. A Bloomberg poukazuje na to, že „investoři ztrácí trpělivost“.



Tesla do přípravy Modelu 3, který by měl být oním vozem pro masy, investovala miliardy dolarů. Problémy s jeho výrobou se ale spojují s dřívějšími obavami z toho, jak rychle společnost „pálí“ peníze a to se projevuje na ceně akcie. Tesla tak začala slibovat, že v létě bude vyrábět 5 000 vozů Model 3, což jí umožní vyhnout se tomu, aby si musela říci investorům o další peníze. Bloomberg tvrdí, že podle informací, které měly zůstat nezveřejněné, Musk tento cíl mezitím dokonce navýšil na 6 000 vozů týdně. Co se ale stane, pokud této mety nebude opět dosaženo?



Podle Bloombergu se nyní nacházíme v situaci, kdy je odpověď na položenou otázku binární: Společnost buď tvrdě narazí, nebo se vydá k dalším výšinám. V druhém případě by znovu převládl optimismus a investorům by opět stačil příběh, který vypráví o úplné revoluci v automobilovém průmyslu a velkolepých vizích pana Muska, které se nakonec přemění ve stroje na peníze. Problém ovšem je, že tento běh na dlouhou trať se skládá právě z jednotlivých kroků a cílů, které je třeba naplňovat. „Dokonce i géniům mohou dojít peníze a skeptici poukazují zejména na opakovanou nutnost říkat si investorům o další a další peníze,“ píše Bloomberg.





Analytici nyní čekají, že Tesla letos propálí 2,8 miliardy dolarů ze své zásoby dosahující 5,4 miliardy dolarů . K tomu bude pravděpodobně muset splatit 1,2 miliardy dolarů konvertibilního dluhu, protože pro věřitele není při současných cenách akcií moc atraktivní konverze dluhu na podíl ve firmě. Takže volného prostoru Tesla moc nemá a tato kalkulace navíc počítá s téměř desetinásobným růstem výroby Modelu 3 mezi prvním a posledním čtvrtletím letošního roku. Musk tvrdí, že ve výrobní továrně i spí a dělá vše proto, aby cíle bylo dosaženo.Musk již v roce 2011 tvrdil, že podle jeho pevného přesvědčení si Tesla dále nebude investorům říkat o žádné peníze, od té doby tak ale učinil šestkrát. Vydání nových obligací je podle Bloombergu nyní mimo diskusi, protože firmě klesl rating a tudíž by další kolo mířilo na akciový trh. Ten momentálně společnosti moc nepřeje, ovšem i tak se její akcie stále obchodují za 135násobek zisků očekávaných v roce 2019. Taková valuace odráží kultovní pozici, kterou firma má, a očekávaný prudký růst tržeb a zisků. „Pokud Tesla nesplní své současné cíle, opět se dostaví panika, která trh na krátkou chvíli zachvátila v březnu. Investoři byli doposud ochotni odpouštět, je ale těžké říci, jak dlouho jim to ještě vydrží,“ uzavírá Bloomberg.Zdroj: Bloomberg