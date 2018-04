ČNB zvažuje rozšířit doporučení bankám

Včera vyšel v E15 rozhovor se členem bankovní rady Markem Morou. Vypíchl bych pár věcí.



Zaprvé, dle pana Mory koruna posiluje o trochu pomaleji, než ČNB čekala. Pokud to takto bude pokračovat i nadále, zvyšuje se prostor pro zvýšení sazeb. To samozřejmě není nic nečekaného. Kurz koruny je jedním z klíčových faktorů pro vývoj inflace, kdy sílící koruna znamená nižší dovozní ceny v CZK a tím nižší celkovou inflaci. A pokud nyní posiluje koruna méně, jde o proinflační faktor.



Celkově si ale nemyslíme, že by ČNB přistoupila ke zvýšení sazeb před 4Q. V nové prognóze posouváme 25 bodový hike ze 3Q na 4Q (listopad).



Ohledně trhu práce čeká pan Mora zvýšení inflace později, a to z důvodu časového zpoždění. Zcela souhlasím. Firmy o aktuálních mzdách pro letošní rok vyjednávaly až na začátku letošního roku (či v průběhu prvního čtvrtletí), a proto se tento vliv projeví v inflaci později. Březnový růst cen průmyslových výrobců je toho prvním náznakem. Celkově si ale nemyslím, že by inflace měla výrazněji vyletět nahoru. V české ekonomice se významně zvyšuje produktivita, která kryje vyšší mzdy firmy nejsou nuceny tolik přenášet vyšší mzdy do cen).



Celkově čekáme, že během 2Q se inflace vrátí na 2 % a pak nad tuto hranici, nicméně nikterak výrazně. A poslední zajímavou věcí byla informace o zákoně o ČNB. V návrhu zákona není jen výše LTV, ale i další kritéria jako dluh k příjmu (aby dluh na nemovitost nebyl vyšší než osminásobek ročního příjmu) a dluhovou službu (aby lidé nevydávali měsíčně více než 40 % svého disponibilního příjmu na splátku hypotéky). A klíčové je to, že ČNB nyní uvažuje o tom, že tyto dva ukazatele (respektive jejich limity) byly zahrnuty do doporučení bankám. To by pravděpodobně snížilo poptávku po nemovitostech s dopadem do cen (další zpomalení růstu cen nemovitostí).



Jiří Polanský