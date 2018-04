Česká republika má své Manažeři čtvrtstolení

Česká manažerská asociace ocenila ve čtvrtek 19.4.2018 TOP 10 manažerských osobností ČR posledního čtvrtstolení.

U příležitosti jubilejních 25 let trvání prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje a organizuje, vybrala 10 manažerských osobností, a to přímo symbolicky 100 let od vzniku Československa.

Titulem Manažer čtvrtstoletí byly jmenovány manažerské ikony jako je Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix (Karlovarský porcelán), Zdeněk Pelc (GZ Media, dříve Gramofonové závody v Loděnicích), Bořivoj Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic a železnic), Štěpán Popovič (Glaverbel, dříve Sklounion Teplice), Jan Rýdl (TOS Varnsdorf), Lubomír Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala (Třinecké železárny, ministr, vládní zmocněnec pro tři kraje). Mezi TOP 10 je jediná Manažerka čtvrtstoletí Jaroslava Valová (SIKO koupelny).

Laureáti přebírali ocenění ve Španělském sále Pražského hradu při slavnostním večeru za účasti 200 manažerů, premiéra, členů vlády a dalších významných hostů, včetně prezidenta Evropské asociace manažerů.

„Dlouhodobě oceňujeme mimořádné manažerské osobnosti. Řada z nich vybudovala byznys na zelené louce, mnozí zachránili a dokázali úspěšně vést i velké podniky. Dnes oceňovaná generace manažerů je nositelem bezprecedentní transformace české ekonomiky z plánované na tržní,“ uvedl k udělení cen prezident ČMA Pavel Kafka. O seznamu oceněných rozhodla Národní komise ČMA, složená z odborníků, měla nelehký úkol vybrat z konkurence 1500 finalistů soutěže MANAŽER ROKU a šesti desítek vítězů jednotlivých ročníků. „Za 25 let soutěž Manažer roku ocenila téměř 1500 finalistů. To je další důkaz, že máme dost schopných manažerů a podnikatelů. Je však třeba pokračovat v hledání příkladů nejlepší praxe, pokud se celkově chceme přibližovat nejlepším. Růstu české ekonomiky bohužel v posledních letech chybí kvalita,“ poznamenal Pavel Kafka.

Někteří Manažeři čtvrtstoletí odpověděli na otázky miniankety týkající se udělení titulu a k toho, jak se stát úspěšným manažerem.

“Měl by být vzdělaný ve svém oboru a mít vůli se celý život dále učit a vzdělávat. Poslouchat rady starších a zkušenějších a vhodně je používat při svém rozhodování a řídící práci. Být pokorný a jednat vždy slušně a poctivě s podřízenými i nadřízenými a ostatními partnery,“ uvedl Bořivoj Kačena.

„Byl jsem důsledný, detailně jsem poznal trh, na kterém chci uspět. A ještě hlouběji jsem poznal produkt, se kterým chci prorazit. Nepochyboval jsem ani na vteřinu, že se musím učit a vždy to pro mě bylo obohacující. Ovšem bez šikovných lidí kolem sebe by ani to nestačilo. Já měl na lidi fakt štěstí. Díky tomu všemu jsme s Linetem vždy rostli,“ uvedl Zbyněk Frolík.

„Jako podnikatel spojovat odvahu s opatrností, být stále připraven na méně příznivá období, jít urputně za svou vizí a poctivost se vyplatí. Jako manažer být zároveň psychologem, nepovyšovat se, být za každé situace příkladem a všechny kolem sebe učit myslet na druhého v řadě,“ uvedla Jaroslava Valová.

„V první řadě to musí mít v genech. Samozřejmě musí mít rád lidi, není to jen o tom rozdělovat jim práci, ale také umět naslouchat a hlavně jim věřit. A v neposlední řadě sám intenzivně pracovat a stále se učit,“ uvedl Jiří

Cienciala.

ČMA letos v rámci oslav 25 let soutěže MANAŽER ROKU udělila ocenění ještě ve speciálních kategoriích:

Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav

Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská ústředna Brno ( Největší český výrobce textilních a plyšových hraček. )

Zemědělství: ZELENKA Jiří, předseda představenstva, Zemědělské družstvo Krásná Hora

Aplikovaný výzkum: VÁCLAVÍK Miroslav, generální ředitel, Výzkumný ústav technických strojů Liberec

Regionální rozvoj: HŮDA Jan, předseda představenstva Rybářství Třeboň

Veřejná správa: PALKOVSKÁ Věra, starostka města Třinec

Zdravotnictví: BENEŠ Vladimír, přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Vzdělávání: ZIMA Tomáš, rektor Univerzity Karlovy

Společenská odpovědnost: SIVEK Viliam, SIVEKOVÁ Kateřina, Modré dveře

Další ocenění je Cenou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD): Inovace pro udržitelný rozvoj 2018. Pobočku CBCSD v ČR spoluzakládala ČMA a její zástupci v ní aktivně působí. V rámci soutěže MANAŽER ROKU se tak již několik let udělují tituly Manažerů roku za podporu udržitelného rozvoje. Letos ocenění obdržel Pavel Podruh, zakladatel a jednatel společnosti Český ostrovní dům a také Lenka Mynářová za projekt Hydal PHA, NAFIGATE Corporation.

O soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž je v ČR jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. Soutěž soustavně 25 let vyhledává nejlepší manažerské osobnosti a příklady řídící praxe. V soutěži se do finále dostalo 1 487 finalistů, vyhlášeno bylo 59 Manažerů a Manažerek roku. Soutěž v průběhu času doznala změny, vznikla Hodnotící komise a Národní komise, vypilovávala se kritéria hodnocení. Založena byla na tajném hlasování, propojilo se kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Součástí procesu výběru manažerů byla návštěva jejich působiště, zejména firem, a reporty. Další úpravou bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala hodnotit podle pořadí a v roce 2003 byl vedle titulu Manažer roku zaveden i Manažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit i ženy v manažerských funkcích. Novinkou je zavedení ceny za Inovace pro udržitelný rozvoj, která byla poprvé udělena v roce 2017. Ocenění reaguje na globální vývoj a společenské trendy, garantem ocenění je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Další informace najdete na www.manazerroku.cz

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Řada akcí ČMA probíhá ve 13 klubech regionálních či odborného zaměření. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030, která je nadrezortní a nadstranickou strategií ČR. Působí na podobu Vize ČR do roku 2050. Vede mezinárodní dialog s kolegy v CEC – European Managers, sdružující přes milion manažerů v celé Evropě. ČMA organizuje zahraniční podnikatelské mise a incomingové návštěvy.