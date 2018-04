Nová technologie IQOS ve světě moc netáhne (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Nová technologie IQOS celosvětově nenaplňuje očekávání prodejů.

Protikuřácký zákon zasáhl citelněji výrobce doutníků než výrobce cigaret.

Telekomunikační společnosti O2 vznikne nová konkurence na trhu pevného internetu.

CME zítra vyhlašuje výsledky hospodaření za 1Q 2018.

Evropské akcie by se měly po otevření pohybovat na úrovni včerejších zavíracích cen.

Dnešní ekonomický kalendář nic zajímavého nenabízí.

V Americe dnes zveřejní výsledky hospodaření řada společností, kde mezi těmi známějšími jsou výrobce letadel Boeing, zprostředkovatel bezhotovostních plateb Visa či v poslední době velmi sledovaný Facebook. Z evropských společností se dnes dočkáme například výsledků finančního zprostředkovatele Credit Suisse či telekomunikační společnosti Telefonica Deutschland.

Société Générale zvýšila doporučení pro německou pojišťovnu Allianz na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy ukončily úterní obchodování ve ztrátách i přes ziskový začátek seance. Navzdory včerejším kvalitním zveřejněným výsledkům hospodaření firem, díky nimž burzy od začátku obchodování rostly, přišla v průběhu seance studená sprcha ve formě rostoucích výnosů amerických desetiletých dluhopisů, které na chvíli překonaly i zlomovou hranici 3 %. Index Dow Jones ztratil 1,7 %, S&P 500 odepsal 1,3 % své hodnoty a technologický Nasdaq si pohoršil o 1,7 %. V rámci indexu S&P 500 se nejméně dařilo trojici sektorů průmyslových podniků (-2,8 %), zpracovatelů komodit (-2,7 %) a technologických firem (-2 %). Zisky si připsaly především telekomunikační společnosti (+1,2 %) a odvětví utilit (+0,7 %).

Trhy v asijsko-pacifickém regionu navazují na obchodování v Americe a jsou tak většinou ve ztrátách. Ty se pohybují v rozmezí 0,2 % až 1,1 %. Nejhůře jsou na tom hongkongské trhy. Naopak jediné zisky v regionu si připisuje Austrálie (+0,6 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 0,3 %, se nejméně daří energetickým společnostem (-1,4 %). Na opačné straně spektra se nachází sektor utilit se ziskem 1,4 %.

Philip Morris

Mateřská společnost Philip Morris International zaznamenává pomalý náběh prodeje zařízení označovaného jako IQOS, které umožňuje inhalovat tabák. Po zveřejnění kvartálních výsledků v Americe se hodnota jejich akcií propadla o 15 %. IQOS a tabákové náplně Heets se v tuzemsku prodávají od srpna 2017. Česká pobočka Philip Morris tato zařízení nevyrábí, jen je přeprodává. Navíc z celoročních výsledků hospodaření se v rámci podmínek českého a slovenského trhu jevil rozjezd prodejů IQOS jako slibný, když dosáhl 1,8% podílu na tržbách ve čtvrtém čtvrtletí. Mateřská společnost PMI uvádí, že na IQOS přejde až 70 % kuřáků, kteří jej vyzkouší. V samotném Česku a na Slovensku si tabákové náplně Heets kupuje zhruba sto tisíc lidí a jsou k dostání na více než pěti tisících prodejních míst. Společnost Philip Morris na podporu prodeje IQOS otevřela v pražském Slovanském domě první reprezentační prodejnu.

Protikuřácký zákon zasáhl prodej cigaret v loňském roce relativně mírně, když objem prodaných cigaret meziročně klesl jen o 0,6 %. Philip Morris navíc tento pokles kompenzoval zdražením cen cigaret. Více zákon zasáhl prodejce doutníků a dýmek, které se kouří přibližně hodinu a tak zimní období, kdy kuřáci nemohou kouřit na restauračních zahrádkách, představuje pro výrobce pokles kolem 10 % meziročně.

O2 Czech Republic

Jeden z hlavních konkurentů O2, společnost Vodafone, dokončuje významný obchod na převzetí vybraných evropských poboček americké firmy Liberty Global. Ta pod značkou UPC poskytuje internet více než 600 tisícům Čechů. Obchod, jehož cena by měla dosáhnout přibližně 16,5 mld. EUR, by se vedle Česka měl týkat také Německa, Maďarska a Rumunska. Tím se tak český Vodafone vyrovná O2, které trhu s pevným internetem dominuje a část ze svých 1,2 milionu přípojek pronajímá konkurenčnímu T-Mobilu. Stejně jako tyto dvě společnosti tak bude Vodafone moci nabízet nejen mobilní služby, ale i pevný internet a televizi.

CME

CME zítra zveřejňuje výsledky hospodaření za Q1 2018

Očekáváme, že první čtvrtletí tohoto roku naváže na úspěšný loňský rok a tržby společnosti vzrostou meziročně o přibližně 3,5 % na 115,6 mil. USD. První kvartál je dlouhodobě tím nejslabším z celého roku. I letos budou růstu pomáhat velmi dobré makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích, kde má CME své aktivity. Růst HDP je v pozitivní korelaci s vyššími tržbami z televizní reklamy. Obdobně jako v loňském roce tak i v prvních třech měsících tohoto roku docházelo k oslabování dolaru vůči lokálním měnám na trzích, kde CME působí. Díky tomu dochází k tvorbě nerealizovaných kurzových zisků. OIBDA by měla meziročně vzrůst o 13,3 % na 23,9 mil. USD. Tento růst je podpořen především ziskovostí v Rumunsku, kde očekáváme OIBDA ve výši 16,2 mil. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 1,7 pb na 20,7 %. Čistý zisk by se měl vymanit ze záporných hodnot typických pro první kvartály a dosáhne 0,4 mil. USD. To je způsobeno hlavně klesajícími úrokovými náklady. Ty předpokládáme na úrovni kolem 14 mil. USD v Q1 18 oproti 23,8 mil. USD v Q1 17. Pro více informací navštivte http://bit.ly/CME1Q18pre.