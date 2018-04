ČSSD tlačí na ANO. Pro vládní spolupráci má tyto podmínky

Ve středu večer budou pokračovat vyjednávání mezi ČSSD a hnutím ANO o vládní spolupráci. Hnutí splnilo podmínku sociálních demokratů, když ČSSD nabídlo pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Sociální demokraté mají ale další tři podmínky, které jsou pro ně zcela zásadní. Požadavky sociálních demokratů nastínil předseda strany Jan Hamáček v komentáři, který zveřejnil ve středečním vydání deník Právo. Pro ČSSD je zcela klíčovou otázka trestně stíhaného člena vlády. Sociální demokraté chtějí, aby takový politik z vlády odešel už v případě odsouzení prvoinstančním soudem. K tomuto požadavku se v rozhovoru pro TV Nova vyjádřil i prezident Miloš Zeman, který jej označil za legitimní. Zdůraznil ale, že v řadě případů rozhodl odvolací soud jinak, proto by spíš preferoval, aby byl člen vlády zavázán vzdát se funkce až v případě pravomocného odsouzení. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš tento požadavek ČSSD opakovaně odmítl. Pro ČSSD je ale zcela zásadní. Kromě Hamáčka to pro deník Právo potvrdili i místopředsedové strany Roman Onderka a Martin Netolický. Sociální demokraté také chtějí pojistky, že hnutí ANO nebude v případě rozporů svého koaličního partnera ve sněmovně přehlasovávat a utvářet hlasovací koalici s jinými stranami, zejména pak s KSČM a SPD. Hnutí Svoboda a přímá demokracie se týká i třetí podmínka ČSSD. Ta chce, aby Okamurovci skončili ve vedoucích funkcích v orgánech Poslanecké sněmovny. Hamáček v komentáři pro Právo připomněl, že ČSSD nepodporovala zvolení Tomia Okamury místopředsedou dolní komory a po jeho výrocích o koncentračním táboře v Letech u Písku navíc žádala jeho odvolání. Místo v čele Sněmovny po Okamurovi by si ale ČSSD podle Práva nenárokovala a přenechala by jej hnutí ANO, z jehož řad je i předseda sněmovny Radek Vondráček. Zástupce ČSSD ve vedení sněmovny by se ale také změnil. Teď je 1. místopředsedou dolní komory předseda ČSSD Hamáček, který by se v případě úspěšných koaličních vyjednávání nejspíš stal ministrem vnitra. O funkce by podle ČSSD měli přijít i Radim Fiala, předseda Hospodářského výboru, a Radek Koten, který vede Výbor pro bezpečnost. Sociální demokraté tak po hnutí ANO chtějí, aby ukázalo, že to se spoluprací s ČSSD myslí vážně a nenechává si zadní vrátka pro případnou spolupráci s SPD.

Před ustupováním ČSSD varovalo ANO v úterním prohlášení předsednictvo SPD. Požadavek ČSSD na odvolání zástupců SPD z řídících funkcí ve Sněmovně označilo za "nehorázné popření principu poměrného zastoupení na základě výsledků voleb". Podle SPD budou požadavky ČSSD vůči hnutí ANO narůstat podle toho, jak bude ANO ochotné ustupovat.

"Pouze politický trouba nevidí cíl těchto požadavků. Je jím faktické ovládnutí a naprostá vydíratelnost hnutí ANO, jako vítěze voleb, poraženou ČSSD. V případě, že hnutí ANO bude s těmito požadavky souhlasit, logicky ztratí jakoukoli důvěru SPD a přestane být pro nás věrohodným politickým partnerem," varuje předsednictvo SPD.

Hnutí ANO a ČSSD budou o vládě vyjednávat ve středu večer. Vyjednavači se sejdou v 18 hodin. Na jednání bude chybět předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který bude na návštěvě Ostravska. Zastoupí jej vicepremiér Richard Brabec a 1. místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Za ČSSD by na jednání měli dorazit předseda Hamáček a místopředsedové Zimola, Onderka a Netolický.

Objevují se i první jména ministrů, které by ČSSD mohla do vlády v případě dosažení dohody nominovat. Vnitro by měl řídit šéf ČSSD Jan Hamáček. Na postu ministra zahraničí by Martina Stropnického nahradil europoslanec Miroslav Poche. Sociální demokraté ještě hledají adepty na funkce ministrů práce a sociálních věcí, kultury a školství.