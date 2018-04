Čína se díky technologiím posouvá k nové rovnováze, investoři z toho mohou profitovat

Čínská ekonomika byla po celá desetiletí závislá zejména na investicích a exportech. Podle investiční společnosti Pimco nyní ale úspěšně postupuje ve své snaze o zvýšení významu spotřeby a služeb. Rok 2018 by měl v tomto trendu pokračovat. Významnou roli by v tomto procesu měly hrát nové technologie a s tím souvisí i některé investiční teze.



„Čína je největším trhem internetových obchodů na světě. Generuje více než 40 % celkových transakcí na světě, před deseti lety to přitom bylo jen asi 1 %,“ tvrdí společnost McKinsey. V roce 2016 dosáhl růst digitální části čínského hospodářství (část ekonomiky, která souvisí s online transakcemi a aktivitami) o téměř 20 % a dosáhla hodnoty 3,43 bilionu dolarů. Čína se tak v tomto ohledu dostala na druhé místo ve světě, před ní zůstávají jen Spojené státy. A růst tohoto segmentu ekonomiky samozřejmě značně převyšuje celkový ekonomický růst, který se v roce 2016 vyšplhal jen na 6,7 %.





Popsanou dynamiku živí zejména boom v používání chytrých telefonů a jimi prováděných online transakcí. Jejich celkový objem je v Číně podle společnosti Verto Analytics asi jedenáctkrát vyšší než v USA. Číňané také v průměru stráví na mobilním telefonu 49 hodin za měsíc, průměrný Američan 45 hodin za měsíc. Obecně pak platí, že v Číně mezi spotřebiteli existuje mnohem větší ochota k adaptování nových technologií než v jiných asijských zemích.Nové technologie, jako je umělá inteligence, mají podle Pimca potenciál změnit fungování nejednoho sektoru čínské ekonomiky včetně zdravotní péče, financí, výroby a logistiky. Nové podnikatelské modely se mohou objevit i ve vzdělávání a turistickém ruchu. Vláda se v Číně snaží dosáhnout „stabilního a udržitelného růstu“ a digitální technologie by měly v tomto procesu hrát významnou roli. Pimco dává za příklad společnost Meituan Dianping, která poskytuje i rozvážku potravin. Její růst vedl k přijetí 500 000 nových kurýrů. A 31 % z nich přitom přišlo z tradičních odvětví, 10 % z chudých oblastí země.Pimco čeká, že růst maloobchodních tržeb bude i letos díky novým technologiím převyšovat růst celé čínské ekonomiky a společnost vidí v souvislosti s popsaným vývojem řadu investičních příležitostí. Hovoří zejména o dluhopisech nových technologických společností. Na ty by měly mít také jen omezený vliv nově zavedené americké tarify , i když v delším období by se mohly negativně projevit překážky v oblasti fúzí a akvizic. „Preferujeme společnosti, které mají byznys model použitelný i ve velkém rozsahu, dobré vedení a kterým nahrávají velké bariéry vstupu. Nicméně je třeba mít na paměti, že je třeba detailní analýzy jednotlivých firem a nestačí jen obecně pozitivní výhled pro daný sektor,“ píše Pimco.Zdroj: Pimco