Prezident exkluzivně k jednání o vládě. Přirovnal ho k Ordinaci

Prezident Miloš Zeman se vyjádřil k současné politické situaci. Andrej Babiš by podle měl být ve vyjednávání o vládě neústupný, ČSSD ale znovu nabádal, aby neskončila v opozici. Jednání jsou podle něj dlouhá, ale vláda bude stabilní. Prezident poskytl exkluzivní rozhovor TV Nova, moderátorka Michaela Šmídová ho zpovídala na zámku v Lánech. Miloš Zeman byl v dobré náladě a ještě před natáčením žertoval o výměně obrazů v Masarykově pracovně. Pak ale došlo na vážnější témata. Rozhovor snad ani nemohl začít ničím jiným, než současným vyjednáváním o vládě. "Znáte seriál Ordinace v růžové zahradě? A víte, jak dlouho už trvá? A co když ti, kdo sestavují vládu, mají ambici tuto délku předstihnout?" vtipkoval Zeman. Andreji Babišovi se prý snaží při sestavování vlády pomoci - především vystoupeními na sjezdech sociální demokracie a komunistů. Neznamená to ale podle něj, že by podporoval KSČM. "Kritika politických procesů, popírání svobodných voleb či perzekuce lidí je v každém případě na místě," uvedl prezident.

Premiér v demisi by podle něj neměl příliš ustupovat a zjistit si minimální požadavky. "Ale já nejsem ten, kdo vyjednává o vládě, to je úkol premiéra. A prezident by do toho měl opravdu zasahovat jenom v kritických chvílích. Teď jsou ve hře varianty 108 a 115 podle počtu poslanců pro vládu," sdělil Zeman.

Požadavek ČSSD na to, aby člen vlády v případě, že bude prvoinstančně odsouzen, rezignoval, považuje za legitimní. "Nejdříve jsem jen pokrčil rameny a říkal jsem si 'nic proti tomu'. Ale pak jsem si uvědomil, že je celá řada případů, kdy odvolací soud rozhodne jinak. Z tohoto důvodu bych spíše zvažoval až požadavek na pravomocné odsouzení," doplnil prezident.

ČSSD znovu doporučil, aby neskončila v opozici. "Radil jsem to už na jejich sjezdu, když jsem citoval jednoho sociálního demokrata z první republiky. Jmenoval se Rudolf Bechyně. Ten říkal 'suchá je skýva opozice'," připomněl Zeman. Jan Hamáček si podle něj v čele ČSSD zatím vede dobře, je ale brzy ho hodnotit.