Ve většině světa by enormní dluhy měly začít klesat, je tu jen jedna velká černá ovce

Mezinárodní měnový fond ve svém dubnovém fiskálním monitoru hovoří o rekordním globálním zadlužení, ke kterému přispívá jak soukromý, tak veřejný sektor. Tento stav zvyšuje zranitelnost vládních financí a omezuje jejich schopnost pomoci ekonomice v případě ekonomického útlumu. Podle MMF by nyní měla řada zemí využít příležitost k posílení své fiskální pozice. Fond nabízí několik úvah, jak snížit dluhy a rozpočtové deficity způsobem, který by nedoléhal na ekonomický růst.



Vývoj globálního dluhu v rozdělení na vyspělé a rozvíjející se země popisuje následující obrázek. Dluhy první skupiny tvoří stále naprostou většinu celku, ovšem příspěvek rozvíjejících se ekonomik se v posledních letech znatelně zvyšuje:







MMF tvrdí, že „ve většině ekonomik se zvedá tempo ekonomického růstu, a tudíž není třeba fiskální stimulace“. Fiskální multiplikátory, které měří krátkodobý dopad daňových a rozpočtových změn na produkt, leží nyní navíc podle odhadů nízko. To na jednu stranu znamená, že přínosy krátkodobé fiskální stimulace jsou jen omezené, na stranu druhou je omezená i citlivost produktu na snižování deficitů a dluhu. Pokud by k němu vlády přikročily, sníží to zranitelnost jejich financí v dobách útlumu a poskytne prostor pro podporu ekonomiky v době, kdy se fiskální multiplikátory nacházejí vysoko.MMF očekává, že v následujících třech až pěti letech bude poměr dluhu k HDP ve většině zemí klesat. Podmínkou je ovšem vládní snaha o rozpočtovou konsolidaci. Výjimku v tomto trendu představuje jedna země a tou jsou Spojené státy. Jejich daňové a rozpočtové změny povedou k růstu rozpočtových deficitů a posílí trend zadlužování. Poměr vládního dluhu k HDP by tak podle MMF měl v roce 2023 dosáhnout 117 % a tyto projekce se podobají závěrům, ke kterým došla Rozpočtová kancelář Kongresu.První z následujících dvou grafů shrnuje projekce MMF týkající se změny míry zadlužení jednotlivých zemí (v procentních bodech HDP ). Mezi země s očekávaným nejvyšším poklesem míry zadlužení patří Kypr, Řecko , Německo, Portugalsko. Druhý graf ukazuje očekávanou změnu míry zadlužení u vybraných zemí s tím, že šířka sloupců odpovídá velikosti dané ekonomiky „V dubnovém Fiskálním monitoru apelujeme na vlády, aby se vyhnuly fiskální politice, která poskytuje zbytečnou stimulaci v době, kdy probíhá oživení ekonomické aktivity. Namísto toho by se většina vyspělých i rozvíjejících se zemí měla držet plánu na snižování deficitů a dluhů. K tomu je vhodné provádět fiskální reformy, zvyšovat produktivitu a podporovat investice do lidského a fyzického kapitálu,“ píše MMF. A dodává, že „zodpovědné a úspěšné vlády se v dobrých časech připravují na to, aby dobře zvládly bouře, které se mohou tvořit na obzoru“.Zdroj: MMF