Summary: Volvo svými výsledky pozitivní reakci trhu neuřídilo

Švédský výrobce nákladních automobilů a stavebních strojů zúčtoval tržby ve výši 89,1 mld. SEK (+15 % yoy), díky čemuž přeskočil konsensus o 3,4 mld. SEK., a to o 30 bps yoy. Samotný provozní zisk (odhlédneme-li od jednorázových položek) se vyšvihl vzhůru o 20 % yoy na 8,3 mld. SEK. Tady byly predikce opět překonány, konkrétně o více než 10 mil. SEK. To samé se už bohužel nedá říci o konečném zisku na akcii, jenž s hodnotou 2,78 SEK zaostal za odhady o 0,12 SEK.Při rozpadu na jednotlivé divize vidíme, že. Tržby tady byly hnány kupředu (+30 % yoy) jak rostoucími cenami, tak lepšími objemy prodejů.se tento efekt přetavil v provozní zisk divize ve výši 2,9 mld. SEK (+80 % yoy) a marži na úrovni 13,8 % (+380 bps yoy). Management podtrhává dobrý vývoj napříč všemi trhy a zároveň prudce rostoucí objednávky z Číny (+70 % yoy). Samotné nákladní automobily jsou na tom co do tržeb také dobře (+14 % yoy na 60 mld. SEK). Přechod na nové typy tahačů v Severní Americe a napětí v dodavatelských řetězcích. Provozní zisk se posílil jen o 4 % yoy a samotná marže se díky tomu smrskla o 120 bps yoy na 8,8 %.Ještě závěrem poukážeme na book-to-bill ratio divize nákladních automobilů, což je poměr přijatých zakázek a odbavených objednávek. Trochu nás znepokojuje, že(mezikvartálně z 1,16 na 1,4). To samo o sobě prozatím není špatné, avšak bude-li tento trend pokračovat, může to znamenat, že Volvo začíná mít problém s včasným plněním zakázek.Výsledky to vlastně nejsou špatné a spoluje tedy zvláštní, že trh potrestal akcie Volvo 4% poklesem. Je však nutno uznat, že jejich(poměr ceny akcie a čistého zisku na akcii), což z nich v poměru k ostatním evropským automobilkám činí poměrně drahou záležitost (průměr velkých hráčů je cca 7x).Mateřská společnost známého vyhledávače. Začněme dobrými zprávami, kterými jsou hlavní finanční metriky. Tržby si drží skvělé tempo a rostou o 25 % yoy na 31 mld. USD , přičemž se jim podařilo překonat konsensus o téměř 1 mld. USD . Odměnu za zásluhy si opět odnáší segment Google web sites (+26 % yoy), tedy reklama na stránkách samotného Google. Hrubá marže se bohužel vinou(k tomu více později) zeštíhlila o 360 bps yoy na 56,8 %. K tomu si přisadily také marketingové náklady spojené s cloudovým byznysem a provozní marže se zužuje na 22,5 % (-4 p.b. yoy). Zatímco tedy hrubý zisk ještě překonal tržní predikce, provoznímu protějšku se to již nezdařilo. Dopracovat se k čistému zisku je trochu problém, kvůli změně účetních pravidel a jednorázovým položkám. Započteme-li všechny tyto faktory, dostaneme se na 13,33 USD na akcii.Podívejme se nyní na zmiňované náklady., která vyjadřuje část tržeb, o niž se Alphabet musí dělit s partnerskými weby a distribučními zařízeními (např. výrobci chytrých telefonů) a započítává se do nákladů na prodané zboží. Díky prudkému růstu tržeb se podíl TAC na příjmech z reklamy sice drží na 24 %, nicméněna 6,3 mld. USD . Konsensus byl nastaven jen na +30 % yoy i díky tomu, že management v předešlých kvartálních výsledcích sliboval zpomalení růstu.spolu s ujištěním, že jde o strategický podpor růstu byznysu, kdy se management snaží protlačit Google na více distribučních kanálů. Právě na distribuci pozorujeme nejprudší růst TAC a to o 60 % yoy na 2,9 mld. USD Na druhou stranu musíme uznat, že. Paid clicks (počet kliků na reklamy) se na webech Google zvýšil o 60 % yoy, i když to bylo částečně vyváženo poklesem ceny jednoho kliku ( cost -per-click) o 20 % yoy.a který je z velké části spojen s rostoucím podílem reklamy zobrazované na mobilních zařízeních. Pro weby v skupině Google Networks (nezávislé weby zobrazující reklamu) začal Google nově reportovat metriku impressions, neboli počet vidění. Ta narostla o 8 % yoy, zatímco její cena ( cost -per-impression) sklouzla o 2 % yoy.Za výraznějšími provozními náklady stojí také. Bohužel management pořád neuveřejňuje samostatně čísla pro svůj cloudový byznys, avšak můžeme předpokládat, že velká část 35% yoy růstu ze segmentu Google Other bude mít původ právě tady.Sečteno a podtrženo, nadále rostoucí metrika TAC nás lehce znervózňuje. Prozatím se však zdá, že, a to nás těší. Budeme ji tedy nadále bedlivě sledovat. Výrazné plusy těchto výsledků vidíme dva. Prvním jsou provozní metriky reklamy a samotné prudce rostoucí tržby. Za druhé se zdá, že nedávné problémy s ochranou dat, které naplno zasáhly Facebook , což je určitě fajn. Malým plusem může býti ještě dobrý vývoj segmentu Google Other (cloud + hardware), jenž do budoucna pomůže diverzifikovat byznys model celého Alphabet.I když se akcie před otevřením trhu ještě relativně držely, nyní bohužel odepisují 3 %.Výrobce populárních sycených nápojů uzavřel první kvartál roku s tržbami klesajícími o 16 % yoy v návaznosti naa změnám spotřebitelského chování. Tržby se tak usadily na 7,6 mld. USD , nicméně trh očekával ještě horší výsledek, konkrétně 7,35 mld. USD . Z pohledu organického růstu hnaného vyšším objemem prodejů(predikce +4 % yoy). Provozní zisk si polepšil o 2 % yoy na hodnotu 2,3 mld. USD s marží rozšiřující se o 600 bps yoy (). Konsensus byl v tomto ohledu splněn do puntíku. To samé můžeme říci o čistém zisku na akcii, jenž poskočil o 9 % yoy na 0,47 USD Akcie reagují na výsledky poklesem o 2 %.Největší mobilní operátor v USA ukončil kvartál. Tržby se posunuly vzhůru o 7 % yoy na 31,8 mld. USD překračujíc tak konsensus trhu o 0,5 mld. USD . Ukazatel EBITDA (provozní zisk + odpisy) vyrostl jen o 6 % yoy na 11,8 mld. USD a na predikce tak nedosáhnul, nicméně důvodem byly. To ostatně odráží také kapitálové výdaje, které dosáhly 4,5 mld. USD (+50 % yoy). EBITDA marže víceméně stagnovala na 31,7 %. Po abstrahování od jednorázových položek dosahuje čistý zisk na akcii 1,17 USD neboli 20% meziročního růstu (konsensus 1,11 USD ).. Tarifní churn rate, což je poměr ztracených klientů k jejich celkovému počtu, se meziročně snížil o 10 bps na 1,04 %. Trh byl přitom nastaven na o polovinu menší pokles. Co se týče průměrných tržeb na jednoho klienta (ARPA), tady si Verizon také vůbec nevedl špatně (132 USD v konsensus 133 USD ) a vše to podtrhl, zatímco trh počítal s růstem jen o 140 tis. Bohužel, tato dobrá čísla trochu kazí špatný výkon divize pevných linek.Ke zpuštění 5G připojení se management ve své prezentaci detailněji nevyjádřil, pořád však platíjako datum napojení prvních domácností na tuto síť. Akcie Verizon odpovídají posílením o 2 %.