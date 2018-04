Asijský top akciový trh zažívá nejhorší měsíc za dva roky

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Asijský nejlepší akciový trh právě prochází nejhorším měsícem za více než dva roky se ztrátou 14 miliard dolarů v hodnotě vietnamských akcií od oznámeného maxima 6. dubna.

Alan Richardson, portfolio manažer Samsung Asset Management, jejichž fond překonal 94 % podobných titulů na bázi pětiletého výnosu, řekl, že trh dosáhl vrcholu poté, co národní index benchmarku posílil o 130 % z nízké hodnoty v roce 2016 na rekordní výši dne 6. dubna. Fond prodal většinu svých vietnamských akciových podílů v březnu.

Rozvíjející se trhy akcií a měn trpí problémem neklidu investorů, neboť nárůst výnosů amerických pokladničních poukázek zastínil uvolnění obchodu a geopolitické napětí. Index rozvíjejících se trhů MSCI se chystá již třetí měsíc po sobě poklesnout, což představuje nejdelší ztrátový pás od posledního čtyřměsíčního propadu, který skončil v únoru 2016.

„V Asii se vyskytují měnové tlaky. Ještě se však musím podívat na tržní cenu ve Vietnamu,“ napsal v pondělním e-mailu Richardson. Vietnamský index benchmarku poklesl o 1,7 % v pondělí v 9:51 ve městě Ho Chi Minh na jeho nejnižší hodnotu od 13. února.

Akvizice a privatizační program vlády také vedly k tomu, že se společnosti snaží využít kapitálových trhů v době nárůstu přímých zahraničních investic a akcelerujícího ekonomického růstu, který posílil národní benchmark. Index VN narostl v roce 2017 o 48 % a tento rok postoupil o dalších 22 %, když dosáhl 6. dubna rekordu.

Techcombank, vietnamská banka podporovaná společností Warburg Pincus, usiluje o navýšení o zhruba 21 bilionů vietnamských dongů (922 milionů dolarů). Podle dat z Bloombergu by to byla největší počáteční akciová nabídka Vietnamu předčící říjnový prodej společnosti Vincom Retail JSC. Jak informoval Bloomberg minulý týden, developer luxusních pozemků Vinhomes JSC, který začal odhadovat poptávku po nabídce minulého týdne, by mohl zvýšit nabídku až o 2 miliardy dolarů, což přesahuje částku Techcombank.

„Tyto potenciální nabídky také mohou být důvodem rozprodávání, pomocí kterého se investoři snaží zbavit současných podílů, aby mohli kapitál použít na nadcházející IPO,“ řekl Joshua Crabb, šéf asijských akciových podílů v Old Mutual Global Investors AP Ltd.

„IPO přichází pro některé s o něco levnějším oceněním a s lepšími vyhlídkami na růst,“ řekl Crabb.

Kolem 536 milionů dolarů kapitálových přílivů doposud tento rok posílilo trh na rekord, zatímco ocenění se zvýšilo na 20,7násobek jejich dvanáctiměsíčních výnosů v letošním roce, což je nejvyšší hodnota zaznamenaná v lednu. Ukazatel v současné době obchoduje se 17,7násobkem zisku v porovnání s 15,3násobkem indexu MSCI v jihovýchodní Asii.

„Byla zde poslední dobou daleko větší volatilita. Trh se zachoval velmi dobře,“ řekl Crabb.