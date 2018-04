Predikce výsledků O2 ČR za 1Q 2018 - čekáme růst č. zisku o 5% r/r

O2 ČR zveřejní výsledky za 1Q 2018 v pátek 27.4. před otevřením trhu. Očekáváme, že výsledky budou sledovat podobné trendy jako ve čtvrtém čtvrtletí, ale s pozitivním vlivem přechodu na účetní standard IFRS 15. Tržby z pevných linek by měly poklesnout o 3,6% r/r kvůli klesajícím příjmům z hlasových a datových služeb, tržby z internetu by měly být stabilní. Tržby v jádrovém mobilním segment by měly růst o 2,8% r/r díky vyšším tržbám z mobilních dat (+15% r/r) a z prodejů zařízení (+20% r/r), což je podpořeno přechodem na IFRS 15. Mobilní hlasové služby by měly nadále klesat (o 7% r/r) kvůli cenovým tlakům v B2B segmentu a u předplacených karet, dopad bude mít I zrušení roaming v EU. Tržby na Slovensku by měly i přes negativní dopad sílící Koruny vůči Euru mírně růst (+2,6% r/r). Čekáme meziroční růst EBITDA o 2,4% na 2,6 mld. Kč a 5,1% růst zisku na 1,35 mld. Kč hlavně díky implementaci IFRS 15 (větší kapitalizace komerčních nákladů a vyšší reportované tržby z prodeje zařízení).



U O2 ČR se nyní sleduje jednak potenciální dopad regulace velkoobchodního trhu, který plánuje zavést ČTÚ (čeká se na notifikaci od EK) a jednak možný vliv nedávného převzetí jihoevropských aktiv Telenoru ze strany majoritního vlastníka O2 ČR, tedy PPF.



Management O2 ČR v únoru navrhnul meziročně stabilní dividendu 21 Kč/akcii.







Petr Bártek, analytik