Obavy o telefony iPhone X. Jsou oprávněné?

Akcie společnosti AMS, dalšího z pozorně sledovaných dodavatelů součástek pro americký Apple, dnes v Curychu výrazně padají. Firma varovala před zápornými provozními maržemi v tomto čtvrtletí. A na svět přišla i další varování, že poptávka po telefonech iPhone X by mohla být chabá.



AMS vyrábí optická čidla do mobilních telefonů, které tak dokážou rozpoznat, kdy je telefon přiložený u ucha. Společnost také expandovala do 3D senzorů, bez které by se neobešla Face ID, tedy technologie rozpoznávání obličeje, pomocí které se iPhone X - „desítky“ - odemykají. AMS nicméně v pondělí večer varovala, že v tomto čtvrtletí čeká tržby mezi 220 a 250 miliony USD. To by bylo až o čtvrtinu více než před rokem, dosavadní tržní odhad byl ale skoro 305 milionů USD. Očištěnou provozní marži pro toto čtvrtletí firma navíc odhaduje na záporných 20 až 25 procent, v porovnání s pozitivními 17 procenty v prvním čtvrtletí.



Analytiky v číslech AMS ale může zajímat ještě něco jiného. Totiž jak úspěšné jsou telefony iPhone X od Applu. A ty na tom tak slavně být nemusí.



Za vším hledej iPhone X?

Podle analytika společnosti Baader Helvea Günthera Hollfeldera do prognózy AMS promluvily právě nižší objemy telefonu iPhone X, který má být vlajkovou lodí Applu. Nový odhad tržeb z pera AMS odpovídá na druhé straně rovnice manku v objemech iPhonů X odpovídajícímu zhruba 20 až 25 milionů kusů, uvedl také analytik.



A pozadu nejsou ani další experti. V americké bance Morgan Stanley srazili svoji předpověď dodávek iPhonů už v pátek. Analytik společnosti Nomura Instinet Jeffrey Kvaal minulou středu napsal, že investoři by se kromě neuspokojivých výsledků měli připravit na prognózu, jejíž součástí bude i slabší odhad objemů chytrých telefonů v červnovém čtvrtletí. (40 milionů oproti konsensu zhruba 43 milionů).

"X" je moc drahý

Podle analytika společnosti Mirabaud Securities Neila Camplinga by Apple mohl výrobu telefonů iPhone X pravděpodobně úplně zaříznout. Jeho argumentem jsou v tomto případě rekordní stavy zásob v jiném dodavateli Applu, totiž tchajwanské společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Ty prý ukazují, že Apple už komponenty pro příští modely iPhone nenakupuje, což naznačuje, že firmy by přístroj s cenovkou 999 USD v tomto roce mohla odpískat. Staré zásoby bude pořád doprodávat, nové telefony se už ale vyrábět nebudou, odhaduje další kroky Applu Camping.



„Problém s X je jednoduchý, telefon je moc drahý,“ řekl Camping v pátek televizi CNBC. Americká technologická jednička by se je místo toho mohla pokusit nahradit, a to na příklad smartphonem za 500 USD, nebo telefonem s prostorem na dvě SIM karty.

Akcie TSMC, který minulý týden srazil cíl ročních tržeb na spodní hranici odhadovaného rozmezí, klesly v pátek po zveřejnění o 6 %. Akcie AMS klesly dnes v Curychu až o 14 % na 82,44 CHF. Akcie Applu, který by měl se svými čísly přijít v úterý 1. května, klesly v posledních třech dnech o více než 7 procent.

Vývoj akcií AMS za poslední 3 dny ukazuje následující graf. Od začátku roku do pondělí titul přidal zatím 8,1 %.

Zdroje: BBG, CNBC, Patria.cz