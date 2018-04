Rogoff: Vyšší sazby naženou investory do technologických akcií. Pozor ale na jejch zadlužení

Uznávaný fond manager Ben Rogoff na adresu obav z růstu výnosů amerických vládních dluhopisů míní, že tento růst nažene investory do technologických akcií . Podle Rogoffa sice platí, že vyšší výnosy dluhopisů budou obecně snižovat atraktivitu akciových investic ve prospěch fixních výnosů, což ovšem nebude platit pro zatvrzelé akciové příznivce, kteří budou pro přesun svých prostředků hledat ten nejvýkonnější akciový sektor s nejvyšším růstovým potenciálem a tím budou právě zmíněné technologie.Určité riziko v této úvaze představuje vysoká míra zadlužení některých technologických firem. Ty totiž pro své fungování často přistupují k vysoké míře zadlužování a takové firmy by v prostředí rostoucích sazeb mohly mít následně vážné problémy s obsluhou svých dluhů. Rogoff v této souvislosti zmínil například Teslu či Netflix, kterým by další růst sazeb mohl činit v budoucnu nemalé problémy.