Reuters: Americká ropa zaplavuje Evropu

Jak snaha Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) vybalancovat trh s ropou přináší ovoce, američtí producenti se snaží vytěžit co nejvíce z těchto výhod a zaplavují Evropu rekordním množstvím ropy. V dubnu dodávky americké ropy do Evropy stouply na rekordní maximum 550.000 barelů denně (zhruba 2,2 milionu tun). Za leden až duben dodávky z USA vzrostly čtyřnásobně na 6,8 milionu tun, uvedla agentura Reuters.



OPEC se dohodl s dalšími předními světovými producenty v čele s Ruskem, že omezí těžbu ropy o 1,8 milionu barelů denně. Dohoda vstoupila v platnost loni a podařilo se díky ní již téměř vybalancovat nabídku a poptávku na trhu, což pomohlo zvýšit ceny ropy až na téměř čtyřleté maximum.





Poměrně vysoké ceny ropy , které dohoda přinesla, a prudký růst těžby v USA však nyní zhoršují prodej ruské, nigerijské a dalších druhů ropy Evropě , upozorňují obchodníci."Americká ropa se nabízí všude," řekl obchodník, který pravidelně nakupuje ruskou a kaspickou ropu a nedávno začal nakupovat ropu z USA. "Dostává to místní druhy pod velký tlak."Těžba ropy v USA by letos měla dosáhnout 10,7 milionu barelů denně. USA by tak překonaly současné největší světové producenty - Rusko a Saúdskou Arábii.Podle zdrojů Reuters se příliv americké ropy do Evropy bude nadále zvyšovat. Barely americké ropy se stále častěji zabydlují v zahraničních rafineriích, často na úkor ropy od kartelu OPEC a z Ruska.Loni tvořila ropa z USA zhruba sedm procent ropy dovezené do Evropy . Letos však tento podíl stoupl již na zhruba 12 procent. Největšími destinacemi pro americkou ropu jsou Británie, Itálie a Nizozemsko. Obchodníci upozorňují na velký dovoz firmami BP, Exxon Mobil a Valero. Polské rafinerie PKN Orlen a Grupa Lotos a norský Statoil zkoušejí nyní americkou ropu a je pravděpodobné, že se objeví další noví kupci, upozornil konzultant firmy JBC Energy David Wech.Spojené státy zrušily zákaz vývozu ropy koncem roku 2015. Do tradičních evropských rafinerií, které jsou uzpůsobené převážně na ropu ze Severního moře, Kaspického moře a západní Afriky, si však americká ropa nacházela cestu velmi pomalu. "Evropské rafinerie začaly experimentovat s americkou ropou loni," uvedl ředitel konzultační společnosti Resource Economics Ehsan Ul-Haq. "Teď toho vědí více než dost o zpracování této suroviny."Podle zdrojů Reuters si americká ropa získala oblibu částečně také díky velkému rozdílu v ceně mezi americkou ropou West Texas Intermediate ( WTI ), ze které se odvíjejí ceny ropy vytěžené v USA, a severomořskou ropou Brent , která je dražší a odvíjí se od ní ceny většiny druhů světových rop . Rozdíl mezi cenami, označovaný jako Brent WTI spread, je letos v průměru 4,46 dolaru (93 Kč ) za barel. To je téměř dvojnásobek loňského údaje. Wech se domnívá, že tento rozdíl v nejbližší budoucnosti přetrvá.