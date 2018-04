Výsledky SAP za 1Q18 mírně nad odhady + zvýšení výhledu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost SAP dnes ráno zveřejnila výsledky za 1Q18 a lehce zvýšila výhled na celý rok na základě nedávné akvizice. SAP zveřejnil tržby za 1Q ve výši 5,26 (0,0 % r/r) vs. oček. 5,31 mld. EUR a provozní zisk dosáhl na 1,24 (+3,0 % r/r) vs. oček. 1,2 mld. EUR . Počet nových cloudových zákazníků se meziročně zvýšil o 18 %. Naopak počet tradičních softwarových licencí se snížil o 4 % r/r. Celkový počet klientů tak dosáhl mírného růstu 1 % r/r. Společnost dále lehce zvýšila svůj dosavadní výhled na celý rok. V případě tržeb to je na 24,8-25,3 vs. předešlé očekávání 24,6-25,1 mld. EUR a v případě provozního zisku na 7,35-7,5 vs. předešlé očekávání 7,3-7,5 mld. EUR . Důvodem pro úpravu výhledu je relativně nová akvizice společnosti Callidus Soft, která SAP stála 2,4 mld. USD