Úrokové sazby ve světě jdou na sever

Růst úrokových sazeb v USA, který je spojen s přesvědčením trhů, že se americká inflace ve druhém čtvrtletí ve všech sledovaných indexech dostane nad magická 2,0 %, tlačí vzhůru americký dolar a naopak dostává do lehké defenzivy všechny středoevropské měny (resp. měny v emerging markets). Technicky vzato je přitom klíčovou úrokovou sazbou výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu , který bojuje s magickou úrovní 3,0 % (přísně vzato stojí rezistence na úrovni 3,05 %). Pokud by se úroveň desetileté bezrizikové sazby opravdu dostala na 3,0 %, znamenalo by to zřejmě větší komplikace pro všechny měny ve východní Evropě a naopak kurz eurodolaru by zřejmě otestoval spodní úroveň současného pásma, které leží pod hranicí 1,21.Před blížícím se zasedáním ECB bude eurodolarový trh sledovat především výsledek německého indexu podnikatelské nálady Ifo. Lehké zklamání (jako v podobě včerejšího PMI) by dolaru hrálo do karet.