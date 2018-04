Dnešní evropská data poukáží na stále solidní růst v eurozóně (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejších uklidňujících PMI z Německa, Francie i eurozóny jako celku se dnes za duben dočkáme německého Ifo indexu podnikatelské důvěry. I když zřejmě ještě o něco klesne, propad již nebude tak výrazný jako v předchozích dvou měsících a poukáže na stále více než solidní růst německé ekonomiky. Pozitivní trendy na evropském úvěrovém trhu by měl odhalit průzkum ECB. Z politiky bude klíčové dnešní setkání amerického a francouzského prezidenta. Z ekonomických témat nás bude zajímat, jak to bude s dovozním clem na ocel a hliník pro země EU po vypršení výjimky 1. května.

Úvěrová aktivita v eurozóně by měla dále růst

Lednový průzkum ECB týkající se úvěrových podmínek na evropském bankovním trhu ukázal, že úvěrová aktivita roste díky vyšší poptávce prakticky ve všech segmentech, nízkým úrokovým sazbám i uvolněnějším kreditním standardům vůči podnikům i domácnostem. Očekáváme, že dubnové šetření tyto trendy potvrdí.

I když dubnový Ifo index německé podnikatelské důvěry zřejmě klesne, stále se bude nacházet významně nad svým dlouhodobým průměrem. Průzkumy ZEW či PMI ukazují na stabilizací situace v poslední době. Německá ekonomika zůstává silná podporovaná uvolněnou měnovou i fiskální politikou.

Euro proti dolaru atakuje dvouměsíční minimum

Společné evropské měně vstup do nového týdne příliš nevyšel. Kurz eura vůči dolaru se přiblížil hladině 1,220, kterou naposledy atakoval na počátku března. Euro padalo navzdory zveřejnění více než solidních dubnových PMI za Německo, Francii i eurozónu jako celek. Data indikují, že zhoršující se trend z února a března byl zřejmě překonán a vstup do druhého čtvrtletí se vydařil. Euro nadále doplácí na růst výnosů amerických státních dluhopisů podporující poptávku po zelených bankovkách. Americké trhy profitují z uvolnění napětí kolem zavádění ochranářských opatření.

Situace na trhu práce vylepšuje českým spotřebitelům náladu

Březnový výsledek konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu ukázal na pokles důvěry podnikatelů, a to zejména díky zhoršení situace v průmyslovém sektoru. Výsledek zapadá do trendů, které jsme viděli v Německu i eurozóně jako celku. Pokles důvěry statistici zaznamenali i v obchodě a ve službách. O něco lepší nálada naopak panovala ve stavebnictví. Pro duben ruku v ruce s lepším evropskými i německým PMI očekáváme, že by se i nálada českých podnikatelů mohla o něco vylepšit. Vzhledem k napjaté situace na trhu práce pak nepřekvapuje, že spotřebitelská důvěra trhá rekordy. Na tom se zřejmě ani v dubnu nic nezmění.

Maďarská centrální banka dnes ponechá nastavení měnové politiky nezměněné. Bude i nadále pokračovat v aplikaci nestandardních nástrojů s cílem, držet tržní úrokové sazby co nejníže. Na rozdíl od české centrální banky letos od té maďarské (stejně jako polské) žádné zpřísnění měnových podmínek očekávat nelze.

Padající euro dále stahuje středoevropské měny

Včerejší obchodování na středoevropských devizových trzích navázalo tam, kde před víkendem skončilo. I na počátku nového pracovního týdne se tak středoevropské měny ocitly pod prodejním tlakem. Kurz koruny se přehoupl přes hladinu 25,40 CZK/EUR a atakoval nejslabší hodnotu od konce března. V obdobném rozsahu kolem čtvrtiny procenta dnes oslabil i maďarský forint, nejvýraznější ztrátu téměř půl procenta vykázal polský zlotý. Nezachránil ho ani lepší výsledek březnových maloobchodních tržeb. Všechny středoevropské měny s sebou stahuje padající euro na globálním trhu.