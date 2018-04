Summary: Halliburton se dívá na další kvartál s optimismem

USA:



Halliburton



Poskytovatel služeb pro ropná pole reportoval o chlup lepší výsledky než jeho větší bratr Schlumberger. Celkové tržby se posunuly vzhůru o 34 % yoy (-3 % qoq) na 5,74 mld. EUR, čímž naplnily predikce trhu. Management si pochvaloval vývoj v Severní Americe, avšak také poukázal na problémy s transportem objednávek. Provozní marže se zúžila o 220 bps qoq na 10,8 %. Čistý zisk srazily k zemi jednorázové položky, jmenovitě odepsání zbylých aktiv ve Venezuele. Budeme-li od tohoto efektu abstrahovat, dostaneme se na hodnotu 0,41 USD na akcii (+0,37 USD yoy; -0,12 USD qoq). Pořád jsou však tato čísla v linii konsensu.



Management si ve své zprávě pochvaluje vývoj v Severní Americe, kde vyšší ceny ropy rozšiřují portfolio výnosných projektů. Stejně jako v případě Schlumberger, i tady byla Severní Amerika jedinou geografickou divizí, u které tržby mezikvartálně rostly, a to konkrétně o 3 %. Latinská Amerika trpěla odkladem některých velkých projektů a její tržby mezikvartálně odepisují 26 %. Upozorňujeme však, že srovnání s posledním kvartálem roku je trochu ošemetná záležitost, jelikož v závěru roku můžou být objednávky nadstandardně vysoké.



Výsledky jednotlivých produktových divizí jsou trochu smíšené. Na jednou stranu je tu byznys samotné těžby, jenž tvoří dvě třetiny celkových tržeb a jehož obrat mezikvartálně stagnoval na 3,8 mld. USD. Prudce dolů se však obrátil průzkum a otevírání nových nalezišť (-10 % qoq), kde se projevil právě zmiňovaný špatný vývoj v Latinské Americe.



Management Haliburton, stejně jako jeho protějšek ve společnosti Schlumberger, se dívá na další kvartál s optimismem, hlavně co se týče severoamerického trhu. Ostatně tomu má nasvědčovat i měsíc březen, kdy se věci již začaly stáčet k lepšímu.



Akcie Halliburton odpovídají na výsledky poklesem o 1 %.

EVROPA:



UBS



Švýcarská banka zakončila kvartál s tržbami ve výši 7,7 mld. CHF (+3 % yoy), čímž se dostala mírně nad konsensus. Snížení provozních nákladů a nečekaně nízké daňové náklady pomohly vytáhnout čistý zisk na 1,5 mld. CHF, neboli vzhůru o 20 % yoy a o 10 % nad predikce trhu. Poměr nákladů a tržeb se sice zlepšil (74,1 % proti předešlým 77,6 %), pořád však zůstává relativně vysoký.



Z jednotlivých divizí zabralo nejlépe investiční bankovnictví, jehož zisk před zdaněním vyskočil meziročně o 13 % na 630 mil. CHF. Konsensus byl přitom nastaven na 500 mil. CHF. Hnací motor představovaly, stejně jako u americké konkurence, příjmy z obchodování na akciových trzích. Protiváhu bohužel vytvořila nečekaně vysoká ztráta korporátního centra (-420 mil. CHF). Správa majetku (Global Wealth Management), tedy jádro byznysu UBS, se co do tržeb posunula vzhůru o 7 % yoy na 1,15 mld. CHF (predikce 1,2 mld. CHF). Objem aktiv pod správou narostl meziročně z 2,2 bil. CHF na 2,3 bil. CHF, avšak událo se tak za doprovodu tenčí hrubé marže (-300 bps yoy na 72 %).



Akcie UBS ubírají 3 %.



Philips



Výrobce zdravotnických zařízení utržil v předešlém kvartálu 4 mld. EUR (+5 % yoy), čímž do puntíku splnil předpoklady trhu. Ukazatel EBITDA (provozní zisk + odpisy) se posunul vzhůru o 9 % yoy na 340 mil. EUR překonávajíce konsensus o 10 mil. EUR. EBITDA marže se tak mírně rozšířila, a to z 8,4 % na 8,7 %. Kdybychom měli poukázat na jednu divizi, která si vedla obzvlášť dobře, tak to budou diagnostická zařízení (Diagnosis & Treatment). Růst tržeb o 9 % yoy byl doprovázen posílením ukazatele EBITDA o 6 % yoy a v obou případech překonávajíce konsensus. Stinnou stránkou je, že se s EBITDA marží 5,5 % jedná o nízkoziskovou divizi.



S výhledem pro rok 2018 a střednědobým výhledem ponechanými beze změny můžeme konstatovat, že výsledky kvartálu neurazily, avšak ani neohromily.



Akcie odpovídají růstem o 5 %.