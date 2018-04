Průzkum: Pro Czexit je pětina podnikatelů. Méně než loni

Pětina tuzemských podnikatelů chce, aby Česko po vzoru Británie opustilo Evropskou unii. Naopak více než 77 procent firem je toho názoru, že by ČR neměla unii opustit, z toho přes 53 procent říká rozhodné ne. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB mezi 500 malých a středních podniků. Při podobném průzkumu před rokem a půl se pro takzvaný czexit vyslovilo 29 procent podnikatelů.



Celkem čtyři z pěti podnikatelů se domnívají, že by vystoupení ČR z EU velmi či částečně poškodilo českou ekonomiku. Na 15 procent firem naopak míní, že by tuzemskému hospodářství vystoupení z EU pomohlo nebo českou ekonomiku nijak neovlivnilo.





"Podnikatelé si velice dobře uvědomují, že ČR jako exportně orientovaná průmyslová země těží jednak z výhod EU, ke kterým patří volný pohyb zboží, kapitálu, služeb i osob, jednak z návaznosti na silné ekonomiky blízkého Německa a Rakouska, které jsou tradiční unijní země," komentoval výsledky průzkumu výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda. Rozvod s EU by byl podle něj velmi bolestný a nyní je nemyslitelný.Podobně se vyjádřil podnikatel v zemědělství Ivo Havránek. "Rozhodně ne. ČR by se naopak měla pokoušet o širší integraci s ostatními státy EU, zejména v jejím jádru. Důvody jsou ekonomický přínos, mezikulturní rozvoj, užší spolupráce ve výzkumu a vývoji, která není možná, pokud bude ČR na periferii EU," vysvětlil. "I když EU není ucelená a chrlí nesmyslné zákony , má svůj smysl v rámci bezpečnosti, ekonomiky a obchodních možností pro export," doplnil jednatel firmy Serafin-byliny Petr Gasparik.

