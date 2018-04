Další krok pro ETF elektrických vozidel!

Autor: Zuzana Janková

Dva fondy obchodované na burze (ETF) v USA jsou věnovány tématu investic do elektrických vozidel. KraneShares Elektric Vehicels & Future Mobility ETF (KARS) byl spuštěn v lednu následován InnovationShares NextGen Vehicle and Technology ETF (EKAR) v polovině února.

Technologický pokrok a politická podpora připravily cestu k rychlému přijímání elektrických vozidel v posledních letech. Největší automobilky jako jsou VW, Toyota, Daimler a Ford předpovídají, že elektrická vozidla budou představovat stále rostoucí podíl na celkové výrobě automobilů, a to až do 30 % do deseti let.

Úspěšné a rozsáhlé využívání elektrických vozidel vyžaduje investice do komplexní infrastruktury pro nabíjení právě těchto typů vozidel. I když došlo k určitému pokroku, s rostoucím počtem nabíjecích bodů v Evropě, hustá infrastruktura stále chybí a může se stát překážkou dalších pokroku elektrických vozidel.

KARS má celkem solidní start s působností tři měsíce má 27,2 miliony spravovaných aktiv. Tento ETF sleduje Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index. Referenční měřítko je navrženo tak, aby sledovalo výkonnost společností zabývajících se výrobou elektrických vozidel nebo jejich komponentů či se zapojilo do dalších iniciativ, která mohou změnit budoucnost mobility. Společnosti zahrnuté do portfolia KARS se zabývají mimo jiné výrobou elektrických vozidel s autonomní jízdou, výrobou lithia nebo elektrizační infrastrukturou. ETF obsahuje především čínské akcie, což je důležitý rys, neboť Čína je největším světovým automobilovým trhem a lze očekávat, že společně s USA budou i nadále růst v oblasti elektrických vozidel.

EKAR využívá umělou inteligenci jako součást procesu výběru akciových titulů do portfolia. Tento ETF zahrnuje tradiční výrobce automobilů jako je Toyota či známé společnosti jako je Apple či Alphabet.