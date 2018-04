Reuters: Energetické aktivity CEFC možná převezme CITIC Group

Čínský státní konglomerát CITIC Group by na přání tamější vlády mohl převzít energetické aktivity firmy CEFC. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters obeznámené s celou záležitostí. CITIC Group již podepsala závazné memorandum o vzniku společného podniku se CEFC Europe, českou divizí CEFC. Zástupce CITIC Group přijal minulý týden na Pražském hradě český prezident Miloš Zeman.



CEFC se snaží prodat aktiva, aby získala hotovost. Firma se dostala do problémů poté, co vyšlo najevo, že její šéf a mimo jiné poradce prezidenta Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován. Firma dluží téměř sedm miliard dolarů splatných v první polovině letošního roku. V poslední době si byla ochotna krátkodobě půjčovat peníze za mimořádně vysoké úroky, a to až 36 procent ročně.





Podle Reuters dosud není jasné, zda CITIC Group převezme některý z domácích ropných a plynárenských podniků CEFC, ani zda sehraje roli při akvizici podílu v ruské Rosněfti, který CEFC plánovala. Prodej čtrnáctiprocentního podílu v ruském státním podniku za 9,1 miliardy dolarů (zhruba 189 miliard Kč ) se měl uskutečnit v první polovině letošního roku. Podíl ve výši 36,2 procenta koupil mezitím v CEFC Hainan International, divizi CEFC, která má obchod na starost, čínský správce majetku Huarong Asset Management řízený státem.CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur . V České republice koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu.CITIC Group je jednou z největších firem na světě. Firma má 44 dceřiných společnosti v Číně, Hongkongu, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Podniká v bankovnictví, realitách, energetice, strojírenství nebo v telekomunikacích. Do jejího portfolia patří přes 5000 firem.