Lagarde (MMF): Velké technologické firmy je potřeba více regulovat. Pozor na obchodní války

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka pořádaly pravidelnou jarní seanci při příležitosti vydání nové prognózy. A to je dobrá příležitost pro proslovy.

David Lipton, první náměstek ředitelky MMF, k samotné prognóze řekl, že „Zatím dobrý, ale riziko roste.“ MMF ponechal prognózu růstu světové ekonomiky letos a příští rok na 3,9%. Varuje, že rizikem je růst dluhu, který ohrožuje finanční stabilitu. Dále zpřísňování měnových podmínek centrálními bankami bude ekonomiky přibržďovat. A samozřejmě mezi riziky nemohla chybět obchodní válka. Christine Lagarde, šéfka MMF, řekla, že velké technologické firmy (Google, Facebook, Amazon, Amazon, Alibaba apod.) by měly být více regulovány. "Konkurence je potřebná. Konkurence vede k růstu produktivity a k inovacím. Příliš velká koncentrace tržního podílu v rukou několika firem není dobrá pro ekonomiku a blahobyt jednotlivců." Ale jedním dechem dodává: "Nejsem si jistá, zda rozdělení velkých technologických firem je správnou odpovědí. Kdysi tomu tak bylo. Ale když většina aktiv těchto společností jsou nehmotná, jak je rozdělit? Jak usnadníte přístup konkurence a jak těm nynějším kolosům provoz? Musíme přijít na nové možnosti, jak to udělat." Takže je potřeba to řešit, ale nemáme na to nástroje.

Ve svém projevu se také otřela o kryptoměny jako je Bitcoin. Ty jsou podle MMF náchylné k manipulacím a praní špinavých peněz. K tomuto tématu se váže snaha vládní komise pro regulaci cenných papírů USA (S.E.C.). Ta chce zařadit kryptoměny mezi cenné papíry. Respektive ty kryptoměny, které vznikly během tzv. úpisu měny (Initial coin offering, ICO). Netýká se to tedy Bitcoinu, ale například Ether. Venture fondy, které ICO používají, lobují, aby se tak nestalo. Dostaly by se totiž pod dohled regulátorů, musely by například plnit informační povinnosti, nebo by musely být obchodovány na regulované burze.

Vraťme se ale ještě na okamžik k šéfce MMF. K obchodní válce řekla, že sice dosavadní opatření jsou relativně malé, ale mnohem větší škody může nadělat pokles důvěry: "Když investoři nevědí, za jaký podmínek budou obchodovat, tak jsou méně ochotni investovat.“

Opět k tomu přidám poznámku. USA se zdají být tím špatným a Čína obětí. Takto to samozřejmě není. Podle OECD Čína patří mezi země s největšími omezeními pro zahraniční investory.



David Navrátil