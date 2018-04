ČTÚ uvažuje o regulaci velkoobchodních cen mobilních dat

Dle dnešního tisku (HN) se ČTÚ rozhodlo řešit situaci kolem velkoobchodních cen mobilních dat. Jedním z možných a rovněž citovaných kroků by byla regulace velkoobchodních cen, kterou aktuálně ČTÚ navrhuje. Konkrétně již ČTÚ zaslalo věc k posouzení k Evropské komisi, která by mohla rozhodnout již během léta. Kroky ČTÚ jsou navíc podporovány tlakem Asociace českých virtuálních operátorů, která si dlouhodobě stěžuje na vysoké poplatky ze strany tří velkých mobilních operátorů včetně s O2. Regulaci velkoobchodních cen bychom vnímali nepříznivě. Případný dopad by však záležel na více faktorech a konkrétní situaci na trhu, což by mohlo negativní vliv mírnit.