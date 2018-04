Rozbřesk: Čekáme opatrné komentáře ECB

Tento týden bude především ve znamení zasedání ECB. Nečekáme žádnou zásadní změnu v nastavení měnové politiky ani v klíčových “slovních obratech” naznačujících záměry ECB v nejbližších kvartálech. Na druhou stranu nevylučujeme, že Mario Draghi ve světle posledních slabších čísel (zejména z průmyslu) bude o něco opatrnější při hodnocení hospodářského růstu. Pryč je pravděpodobně doba, kdy ECB přepisovala výhledy na růst HDP jenom vzhůru.



V posledním výhledu ECB relativně optimisticky odhaduje letošní růst na 2,4 %. Poslední poklesy průmyslu přitom ukazují, že vstup do nového roku byl v eurozóně spíše pomalejší…, i když za poklesem do značné míry stála energetika. I proto bude důležité sledovat v tomto týdnu dubnovou “nálož” předstihových indikátorů včetně PMI a indexu německé podnikatelské nálady Ifo. Ten v posledních dvou měsících poměrně prudce klesal a dostal se do blízkosti ročních minim. Trhy by rády viděly alespoň stabilizaci. Jinak to bude mít euro s hledáním nové “chuti do života” těžké.





Navíc v tomto týdnu se bude rozjíždět výsledková sezóna i mezi evropskými podniky. A bude vidět, jak se v hospodaření podniků odráží nejen poslední o něco slabší čísla, ale i nejistota pramenící z obchodní přestřelky s USA, a především (oproti konci roku 2017) stále znatelně silnější euro Česká koruna se dostala na závěr týdne opět pod lehký tlak, pravděpodobně ve vleku horší globální nálady ( akcie vesměs klesaly a index VIX zvolna rostl). České měně výrazněji nepomohla ani revize výhledu na rating od společnosti Moody’s z neutrální na pozitivní. Tento týden je na domácí makro-čísla opět chudší a očekáváme poklidnější obchodování pod 25,40 EUR/CZK Rostoucí úrokové sazby v USA táhnou dolar k silnějším hodnotám. Začátek týdne by nicméně měl být v režii indexů podnikatelských nálad v západní Evropě (PMI).Zajímavý konec týdne, jemuž opětovně dominoval twitterový účet Donalda Trumpa, přineslo páteční obchodování s ropou. Americký prezident sice nakrátko svým obviněním kartelu OPEC z udržování uměle vysokých cen ropy , které „nebudou akceptovány“, zchladil ropným býkům žáhu. Nicméně i tak ropa nakonec uzavřela nad 74 USD /barel.Byť má Trump pravdu a udržování vyšších cen je přesně to, o co kartelu produkčními limity jde, jeho výpad byl z velké části směřován domácímu publiku, které trápí rostoucí ceny pohonných hmot. Jejich další růst, respektive růst cen ropy , má přitom americký prezident i ve své moci, a to v souvislosti s íránskou jadernou smlouvou. V případě, že by USA smlouvu vypověděly, vedlo by to pravděpodobně k dalšímu utažení ropného trhu a vyšší ceny ropy by šly bezprostředně i na jeho vrub. A to by se zajisté (nejen) jeho voličům nelíbilo…Americké akciové trhy v průběhu páteční seance navýšily své ztráty a zakončily přibližně procento pod čtvrtečním závěrem. Index S&P 500 oslabil o 0,9 % na 2670 bodů a připsal si tak druhý ztrátový den řadě. Pod tlak se dostal Apple , který odepsal 4,1 % kvůli obavám z vývoje prodejů iPhonů. Nedařilo se celému sektoru výrobců chipů, přičemž Skyworks Solutions odepsal 2,9 % a například Broadcom 2,4 %. Zisky zaznamenala společnost General Electric , jejíž akcie zpevnily o 3,9 %. Index Dow Jones odepsal 0,8 %, S&P 500 0,9 % a technologický Nasdaq 1,3 %.