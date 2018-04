Zaměstnání v korporacích nenaplňuje ambice mnoha top manažerů

Práce v korporacích přestává být spojována s vysokými příjmy, stabilitou a zářnou kariérou. Ekonomika je na vrcholu, o práci není nouze a manažeři jsou na lovu po lepších příležitostech. Někde již nemají kam stoupat kariérně, ani finančně, ale nejčastěji jsou nešťastní z jednotných pravidel globálních značek bez ohledu na lokální trh. Více než dříve končí u franšízového podnikání. Možností je hodně, vždyť dnes se dá otevřít i franšíza s bankovními službami. „Jednou z možností, o které manažeři a zejména top manažeři vážně uvažují, je vlastní podnikání, často formou franšízingu. Z praxe vidíme, že stát se franšízantem vnímají jako možnost splnit si své podnikatelské sny ve spolupráci s etablovaným obchodním partnerem, franšízorem,“ vysvětluje Radim Štantejský, projektový manažer franšízového konceptu OK POINT. Finanční pobočky OK POINT jsou unikátní místa, kde na jednom místě lze vyřešit finanční, bankovní i realitní služby. Vznikají ve spolupráci finančně-poradenské společnosti Broker Consulting a retailové banky mBank. Jedním z hlavních znaků OK POINTů je jejich vybavení moderními technologiemi, které klientům výrazně napomáhá ke snadnější orientaci v nabízených produktech a službách. Kromě úplné nabídky finančních produktů napříč celým trhem, kompletních realitních služeb včetně právního servisu, úschovy a financování nemovistoti, je na OK POINTec k dispozici také moderní nonstop vkladomat, jehož prostřednictvím lze během pár okamžiků vložit hotovost na účet.









„Už od počátku projektu jsme si byli vědomi, že stěžejním faktorem celého konceptu jsou provozovatelé. Zpětně můžeme říci, že to se nám to potvrdilo na 200 procent,“ hodnotí Radim Štantejský a pokračuje:

„

Vedle úspěšných manažerů z naší obchodní sítě nás mimořádně těší zájem ze strany kandidátů, kteří přicházejí z prostředí mimo naši společnost. Primárně se jedná o úspěšné podnikatele, kteří ve svém oboru dosáhli určitého bodu a hledají vhodný způsob další realizace, a náš koncept se pro ně stává vysoce atraktivním. Vedle toho registrujeme velký zájem i ze strany vysoce postavených manažerů, kteří opouštějí velké korporace s motivací nastartovat vlastní podnikání a franšíza ve finančních službách je pro ně jasnou volbou. Například i proto, že je prostě baví investování .“

V dubnu další pět nových OK POINTů

Aktuální přehled otevřených OK POINTů najdete zde: https://www.okpointy.cz/ok-pointy-v-cr/, kterých je 36. Letošní duben je pro Broker Consulting a mBank rekordní, otevírají pět nových poboček napříč celou republikou.

„Už je to skoro dva a půl roku, kdy jsme slavnostně otevírali první OK POINT v Klimentské ulici v Praze. Můžeme směle konstatovat, že od té doby se náš projekt stal fenoménem na trhu mezi projekty podobného typu. Směr, který jsme si vybrali, parametry, které jsme nastavili jako nepřekročitelné, se nám ve chvíli, kdy spravujeme plnohodnotnou „pobočkovou“ síť, ukazují jako správné rozhodnutí,“ říká manažer projektu Štantejský a dodává: „Počínaje výběrem strategického partnera přes ojedinělou platformu nezávislého konceptu, ve kterém jsou klientům na OK POINTEech k dispozici veškeré produkty a služby napříč finančním trhem bez jakýchkoli omezení, vše v rámci našeho unikátního Finančního plánu." Franšízový Franšízový koncept OK POINT spojuje tři služby – finanční, bankovní a realitní. Díky tomu se OK POINT může stát volbou číslo jedna pro většinu rodin, malých podniků i jednotlivců v okolí. Vstupní investice pro zřízení pobočky pod hlavičkou Broker Consulting je jeden a půl milionu korun a předpokládaná návratnost je šest měsíců až jeden rok. Centrála Broker Consulting pak pomáhá při rozjezdu a provozu franšízy s know-how, administrativou, vzděláváním, marketingem a technologiemi. Více na www.okpointy.cz