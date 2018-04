Ranní glosa: Čekáme opatrné komentáře ECB

Tento týden bude především ve znamení zasedání ECB. Nečekáme žádnou zásadní změnu v nastavení měnové politiky ani v klíčových “slovních obratech” naznačujících záměry ECB v nejbližších kvartálech. Na druhou stranu nevylučujeme, že Mario Draghi ve světle posledních slabších čísel (zejména z průmyslu ), bude o něco opatrnější při hodnocení hospodářského růstu. Pryč je pravděpodobně doba, kdy ECB přepisovala výhledy na růst HDP jenom vzhůru.V posledním výhledu ECB relativně optimisticky odhaduje letošní růst na 2,4 %. Poslední poklesy průmyslu přitom ukazují, že vstup do nového roku byl v eurozóně spíše pomalejší…, i když za poklesem do značné míry stála energetika. I proto bude důležité sledovat v tomto týdnu dubnovou “nálož” předstihových indikátorů včetně PMI a indexu německé podnikatelské nálady Ifo. Ten v posledních dvou měsících poměrně prudce klesal a dostal se do blízkosti ročních minim, trhy by rády viděly alespoň stabilizaci. Jinak to bude mít euro s hledáním nové “chuti do života” těžké.Navíc v tomto týdnu se bude rozjíždět výsledková sezóna i mezi evropskými podniky. A bude vidět, jak se v hospodaření podniků odráží nejen poslední o něco slabší čísla, ale i nejistota pramenící z obchodní přestřelky s USA a především (oproti konci roku 2017) stále znatelně silnější euro