Fidelity: Jaký bude dopad předčasných voleb v Turecku na tamní investiční příležitosti?

Turecký prezident Erdogan tento týden oznámil předčasné prezidentské a parlamentní volby. Uskutečnit by se měly 24. června, což je o více než rok dříve, než původně plánované volby v listopadu 2019. Turecko se tak připojuje k dlouhému seznamu zemí rozvíjejících se trhů, které v roce 2018 zažijí volby. Analytici Fidelity International poukazují na to, že vzhledem k nedávné Erdoganově politické agendě není tento krok překvapením.

Erdogan ohlásil podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst při jakýchkoliv nákladech a současně s tím vlastenecké a nacionalistické zaměření vlády. Makroekonomické politiky uplynulého roku zhoršily nerovnováhu Turecka bojujícího s přehřátou ekonomikou, přetrvávající dvojcifernou inflací, narůstajícím schodkem běžného účtu a velkými nároky na externí financování. Tyto faktory, v kombinaci s nízkými čistými devizovými rezervami, nezdravými vyššími cenami energie a rostoucím geopolitickým napětím se západem, vytvořily pro investory nepříjemný výhled.

Předčasné volby jistě povedou k politické nejistotě, což povzbudí instituce, aby tlačily dál na uvolněnou monetární a fiskální politiku. Nové volby by ale mohly přimět vládu, aby prosadila stabilitu směnných kurzů ještě před volbami a umožnila Turecké centrální bance, aby učinila vše, co je nezbytné pro zabránění volatility liry. Pokračující oslabování měny by pravděpodobně negativně ovlivnilo chování voličů a mohlo by ohrozit Erdoganovy plány na vítězství. V mnoha ohledech je situace velmi podobná období před referendem o ústavní reformě v dubnu 2017, kdy nebyla oslabená lira tolerována a Turecká centrální banka agresivně zvyšovala sazby.

Analytici Fidelity považují oznámení o předčasných volbách za přiznání vlády, že je potřeba přísnější měnová a fiskální politika. Již 25. dubna by tak mohlo nastat zvýšení úrokových sazeb Tureckou centrální bankou o přibližně 50bazických bodů.

Období relativní měnové stability a pragmatizmu ze strany Turecké centrální banky bude pravděpodobně představovat taktickou, krátkodobou příležitost pro investory do dluhopisů, což by přineslo na trh zahraniční kapitál. Nominální výnosy v turecké měně jsou nyní extrémně vysoké v případě desetiletých dluhopisů, které dosahují výnosu 12,5 %. V případě dluhopisů v zahraničních měnách, turecké desetileté státní dluhopisy denominované amerických dolarech, které ratingové agentury hodnotily Ba2 / BB / BB +, nyní dosahují více než 6 % výnosu.

Pokud jde o samotné hlasování, je těžké sázet proti prezidentu Erdoganovi, který za posledních 15 let ukázal, že je mistrem v analyzování politických nálad v Turecku. Když touží po předčasných volbách, musí se Erdogan cítit jistý, že on a jeho strana AKP získají potřebné hlasy k dosažení vítězství. To by samo o sobě mělo snížit nejistotu trhu.