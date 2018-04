10 důvodů, proč nevěřit v překonání lednových maxim

Poté, co se na akciové trhy vrátila volatilita a indexy se ani po dočasném vzpamatování nedokázaly vrátit na rekordy z konce ledna, se množí spekulace, co bude dál. Optimisté věří v obrat a chápou současný vývoj jako nutnou korekci, pesimisté očekávají hlubší propady. Co druhým jmenovaným hraje do karet?

Investoři se mohou k současné situaci stavět jakkoli, ale je pravda, že déle než rok trvající období bez propadu cen akcií o 2 % nejsou zrovna běžná. Aktuální korekce je tedy nepochybně ozdravná. Doug Kass, zakladatel a šéf Seabreeze Partners Management, si myslí, že trhy již letos na maxima z ledna nedosáhnou. Uvádí pro to deset celkem rozumných důvodů.

Prezident. Toho, že chování amerického prezidenta a jeho administrativy, i přes populistické předvolební sliby a zavedení daňové reformy, není pro akciové trhy příliš dobré, si musí všimnout každý. Nesystémové kroky, impulzivní chování a vyvolávání obchodních válek nakonec na trhy musí dolehnout.

Očekávání ohledně synchronního globálního ekonomického oživení jsou mylná. Mnozí analytici jsou optimisticky naladěni díky dobrým zprávám z amerického trhu práce, ale podle Kasse nejde o vhodný ekonomický indikátor. Opatrné predikce růstu HDP, zejména v období obnovy po hurikánech a tři měsíce po schválení daňové reformy, nepůsobí přesvědčivě. Očekávání rychlého růstu může po zveřejnění reálných dat vyústit ve zklamání investorů. A neplatí to pouze pro USA, ale i pro EU.

Zpřísňování politiky centrálních bank. Po devítileté éře extrémně levných peněz se z centrálních bankéřů stávají nepřátelé akciových investorů.

Vládě USA chybí fiskální disciplína. Tolik očekávaná daňová reforma v konečném důsledku jen zvýší rizika spojená s rychle rostoucím dluhem a zvětšujícími se fiskálními deficity. 4 biliony dolarů v bilanci Fedu znamenají velký problém a nově emitované státní dluhopisy za 2-3 biliony dolarů budou vytvářet tlak na úrokové sazby.

Inflace nabývá reálných kontur a sazby míří vzhůru. Stačil růst výnosu 10letých vládních dluhopisů USA o pouhých třicet bazických bodů, aby se zhroutil populární obchod založený na shortování volatility. Něco podobného se děje i na trhu s mezibankovními sazbami. 3měsíční LIBOR se dostal nad 2,3 % a za rok již vzrostl o více než 115 bazických bodů, tedy více než základní sazba Fedu. Rozdíl mezi 3M LIBOR a takzvaným overnight indexed swapem roste (spread LIBOR/OIS ukazuje, jak drahé jsou půjčky oproti bezrizikové úrokové sazbě), a ačkoli nikdo neví proč, je jasné, že to vede ke zdražování úvěrů, a tedy potenciálním problémům.

Obchodní válka již není jen senzačním mediálním titulkem. Poté, co začaly platit cla na hliník a ocel dovážené do USA, přičemž Trump udělil (v některých případech dočasné) výjimky řadě zemí, Čína oplácí stejnou mincí.

Akcie FANG vévodí trhu, a jsou proto hrozbou. Akcie společností Facebook, Amazon, Netflix a Alphabet táhnou již delší dobu trh vzhůru, ale jejich rostoucí vliv a akviziční politika narušují všechna odvětví, do nichž vstoupí. Kromě těch to má vliv i na zaměstnance dotčených firem, a dokonce i na realitní trh.

Rostoucí optimismus mezi individuálními investory. Rekordní přílivy peněz do fondů a ETF jsou obecně považovány za kontrariánský, tedy v tomto případě medvědí indikátor. Investoři hnaní optimismem navyšují aktivitu po nedávných propadech, což ale nakonec bude znamenat ještě větší lavinu, pokud budou propady pokračovat.

Index S&P 500 se v současnosti pohybuje okolo 2 600 bodů, podle Kasse je ale přiměřená úroveň zhruba 2 400 bodů. Riziko poklesu je podle něj pětinásobně větší než možnost opětovného růstu. Uvidíme na konci roku, jak je na tom Kass s predikcemi, ale jeho argumenty dávají smysl.