Víkendář: Obama nabízel falešnou naději, Trump se tím nezdržuje a v Sýrii si jde za svým

Trumpova vláda čelí vlně kritiky za to, že v Sýrii provádí vojenské operace bez toho, aby měla nějakou ucelenou strategii, jak v této zemi postupovat. Kori Schake z The Atlantic ovšem tvrdí, že takové hodnocení je zavádějící. V první řadě je dobré připomenout, že „prezident Obama měl grandiózní cíle, kterých ale nedosáhl“. Trump sice takové cíle nemá, ale to neznamená, že nemá žádnou strategii.



The Atlantic uvádí, že Obama chtěl ze Sýrie dostat jak Rusko, tak Bashar al-Assada. Chtěl v této zemi podporovat demokracii a lidská práva. Trump o ničem podobném nehovoří. Nezdá se, že by věřil v nějaké rozšiřování demokracie do světa, v budování národa. Nechce poskytovat pomoc obětem terorismu, moc jej nezajímají mezinárodní organizace a právo. „Jeho kritici mu ale křivdí, protože on strategii pro Sýrii a celý Blízký východ má,“ píše the Atlantic. A popisuje:



„Jeho strategií je omezení amerických aktivit, přesun zodpovědnosti za to, co se v regionu děje, zpět na tamní státy. A chce, aby konečné výsledky byly dány silou. K zemím v regionu nechová žádnou zvláštní náklonnost, jedná, jako kdyby byl přítelem každé, ale k ničemu se nezavazuje. Je mu jedno, jaká je kde vláda, je schopen podporovat autoritáře i demokraty.“





Takový přístup bývá nazýván jako realistický, ale je zřejmé, že Trump nerad vidí utrpení a tudíž má tendenci jednat ve chvíli, kdy k němu dochází. Přesně tak tomu podle The Atlantic bylo v případě chemických útoků, i když není jasné, proč právě ty Trumpa přiměly jednat a „jiné brutality ne“. Každopádně ale nejde o nic, co by mělo za cíl změnit „hrozivý výsledek války v Sýrii“, nebo vyprovokovat Rusko či Írán.Trump a jeho spojenci zasáhli v souladu s mezinárodním zákazem používání chemických zbraní a prosazovali tak mezinárodní právo. Obama podle The Atlantic sice o podobném prosazování jen hovořil a Trump je také „ochoten riskovat tam, kde k tomu Obama ochoten nebyl“. Příkladem je Trumpova ochota zaútočit v Sýrii i přes přítomnost ruských jednotek a v jednom případě dokonce přímo proti ruským žoldákům (i když se zdá, že americká vláda Rusy před útoky varovala s cílem minimalizovat ztráty).„Obama vytvářel falešnou naději u reformátorů a obětí, Trump žádnou naději nenabízí. Svou strategii ale má a pečlivě váží, jak na cestě k jejímu naplnění nakládá s riziky,“ uzavírá The Atlantic.Zdroj: The Atlantic