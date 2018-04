Summary: Honeywell potěšil vylepšením výhledu, problémy Schlumbergeru se podepsaly na jeho provozní marži

Honeywell (Investiční tipy)

Průmyslový konglomerát vydal uspokojivé výsledky za poslední kvartál. Tržby se pošouply vzhůru o 10 % yoy na 10,4 mld. USD, přičemž tržní konsensus se pohyboval v okolí 10 mld. USD. Hnány však byly především rostoucím objemem prodejů a ne cenou, což ukotvilo provozní marži na 16,6 % (+40 bps yoy), neboli o téměř 3 p.b. pod predikcemi trhu. Situaci však zachránily neprovozní položky a daňové náklady. Takto podpořen se čistý zisk na akcii vytáhl vzhůru o 17 % yoy na 1,95 USD (konsensus 1,91 USD).

Plusem je také fakt, že tržby rostly napříč divizemi. Lví podíl na jejich celkovém navýšení má však divize Aerospace (letectví), jejíž tržby se posunuly vzhůru o 12 % yoy na 3,5 mld. USD. Bohužel je však táhly zejména nízkomaržové produkty, což umožnilo marži této divize jen mírné rozšíření o 10 bps yoy na 22,5 %. Vyzdvihujeme také úspěch divize Safety & Productivity Solutions, která díky zájmu o komplexní řešení pro skladiště vytlačila tržby vzhůru o 9 % yoy a provozní marži o 130 bps yoy na 19 %.

Pro trh je však pravděpodobně nejzajímavějším zlepšení výhledu pro rok 2018. Tržby by se nyní měly držet v okolí 43,1 mld. USD, zatímco konsensus udával jen 42,4 mld. USD. Marže však upraveny nebyly a odhad čistého zisku na akcii se proto upravil jen zlehka a to ze 7,75 až 8,0 USD na 7,85 až 8,05 USD. V tom případě predikce odhadují 7,98 USD.

Akcie Honeywell ztratily část růstu a nyní posilují již jen o 1 %.

Schlumberger (Investiční tipy)

Poskytovatel služeb pro ropná pole zaknihoval tržby ve výši 7,8 mld. USD (+15 % yoy; -4 % qoq), čímž do puntíku splnil konsensus trhu. Problémy s dodávkami v Severní Americe a tamní tlak na ceny se však podepsaly na provozní marži, která se mezikvartálně zúžila o 170 bps qoq na 12,4 %. Čistý zisk na akcii se meziročně vyhoupl o 50 % yoy (-20 % qoq) na 0,38 USD překonávajíce odhady jen o 1 cent.

Z geografického hlediska zaostávala nejvíce Latinská Amerika (tržby -16 % qoq), na níž se podepsalo opoždění hned několika velkých projektů. V podstatě jediná oblast, kde tržby mezikvartálně neklesaly, byla Severní Amerika (+1 % qoq). O moc lepší to není ani při pohledu na jednotlivé produktové divize. U všech tří se objevily mezikvartálně klesající tržby i zužující se marže. Průzkumy nových rezervoárů sklouzly na tržbách 5 % qoq (provozní marže -220 bps qoq), otevírání rezervoárů o 2 % qoq (marže -85 bps qoq) a samotná těžba o 4 % qoq (marže -290 bps qoq).

Management však na slabší kvartál dopředu upozorňoval a podtrhoval možné problémy v Severní Americe. V druhém kvartálu roku by se navíc měl americký trh hydraulického frakování napravit, a to jak v provozní efektivitě, tak v cenách.

Akcie Schlumberger klesají o 1 %.





General Electric





Investoři čekali na výsledky tohoto průmyslového giganta s velkým napětím. Po zkušenostech z předešlých kvartálů se obávali zklamání ve finančních metrikách a hlavně dalšího osekání očekávaného růstu a dividend. Nic z toho se naštěstí nepotvrdilo a ze skříně nevyskočili ani kostlivci ve formě nevyřízených závazků plynoucích z GE Capital.

Začněme však hezky popořádku hlavními finančními metrikami. Tržby se posunuly vzhůru o 4 % yoy na 28,7 mld. USD, přičemž tržní konsensus byl nastaven na 27,5 mld. USD. Organický růst tržeb měl hodnotu -4 % yoy, což je také lepší než se čekalo. Provozní marži se podařilo mírně rozšířit (+60 bps yoy) na 10,2 %. Zásluhu na tom má ořezání provozních nákladů o 850 mil.USD, čímž se management s přehledem drží cílených 2 mld. USD pro tento rok. Predikce na čistém zisku na akcii (0,12 USD) byly mírně překonány (0,16 USD; +15 % yoy). Objednávky zůstávají v uplynulém kvartálu beze změny.

Pohled na jednotlivé divize ukazuje, že GE by snad mohl mít to nejhorší za sebou, i když od stabilizace jsme ještě daleko. Tržby hlavní divize Power (turbíny) sklouzly o 9 % yoy a provozní marže se zúžila o dalších 170 bps yoy na 3,8 %. Nejsou to lichotivá čísla, avšak lepší než v předešlých výsledcích. Management sám varuje, že trh na tom pořád není tak dobře, jak očekával. Podobným problémům čelí také druhá těžce zkoušená divize Oil&Gas (ropa/plyn).

Role záchrance tak opětovně zůstává na divizích Aviation (letectví) a Healthcare (zdravotnické přístroje). Objednávky v letectví nabobtnaly o 13 % yoy, tržby o 7 % yoy a zásluhou rostoucích cen produktů se rozšířila i provozní marže (+340 bps yoy na 22,5%). Divize si tak pojistila svou pozici nejprofitabilnějšího byznysu v rámci GE. Zdravotnictví zaznamenalo 4% yoy růst objednávek a 9% yoy růst tržeb. V tomto případě mají však ceny produktů opačnou tendenci (klesající) a provozní marže se tak posunula vzhůru jen o 20 bps yoy na 15,6 %.

Abychom to nějak shrnuli. Největším pozitivem výsledků je stejně jako naposled absence negativních zpráv. Hlavní příběh se tak nadále nemění a opatrní investoři by si měli počkat na známky zlepšení v divizích Power a Oil&Gas. Výhled čistého zisku na akcii pro tento rok byl potvrzen a zůstává v rozmezí 1,0 až 1,07 USD, což se však prozatím zdá jako ambiciózní cíl.

Akcie GE rostou před otevřením trhu o 4 %.

Ericsson



Výsledky výrobce telekomunikačních technologií, jenž dlouhou dobu zápasí s levnou čínskou konkurencí, přinesly jeho akcionářům tolik potřebný pocit úlevy. Tržby sice poklesly o 6 % yoy na 43,4 mld. SEK, splnili však konsensus trhu. To pravé ořechové přichází s hrubou marží, kterou se podařilo prostřednictvím příznivého produktového mixu rozšířit z 30,4 % na 35,9 %. Predikce trhu přitom směrovaly k 32,7 %. Výraznou podporu poskytla také úsporná opatření na provozních nákladech. Management plánuje během druhé poloviny tohoto roku dosáhnout úspor v objemu 10 mld. SEK, přičemž už nyní se dostal na 8,5 mld. SEK. Provozní zisk (EBIT) 860 tis. SEK s přehledem překonává predikovaných -600 tis. SEK. Výsledkem je čistý zisk na akcii ve výši 0,11 SEK. To se nezdá moc, obrázek však dokresluje fakt, že konsensus počítal se ztrátou 0,21 SEK na akcii. Na překonání predikcí ve spodní linii výsledovky se podílely všechny tři divize.



Akcie Ericsson dnes ve Stockholmu posilují o 17 %.