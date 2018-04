Jak Severní Korea čaruje s rozpočtem

Představte si státní rozpočet, který vykazuje stálý růst, notně podporuje rozvoj vědy i technologií, velkou část financí vyčleňuje na obranu i sociální výdaje a velkoryse přispívá na zlepšení infrastruktury. Nikdo jej nezpochybňuje a jednomyslně jej schválí parlament. Pokud se vám to podařilo, myslíte jako severokorejský ekonom, napsala agentura AP.



Přesně takový rozpočet totiž minulý týden schválilo Nejvyšší lidové shromáždění KLDR při každoročním rituálu, v němž se odráží střet mezi snahou zachovat zdání kvůli potenciálním investorům a zastíráním i těch nejzákladnějších statistických údajů, bez nichž nejde posoudit zdraví ekonomiky.





Tajuplný způsob, jímž KLDR informuje o svém rozpočtu, a to, že obecně skrývá další ekonomické ukazatele, vyvolávají nyní o poznání větší frustraci. Odborníci totiž pečlivě zkoumají veškeré dostupné informace o Severní Koreji, aby pochopili motivaci Kim Čong-una, který se příští týden sejde s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a na konci května nebo počátkem června i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem."Severní Korea je v tomto ohledu (zastírání ekonomických dat) skutečně jedinečná," říká Benjamin Silberstein, který se KLDR zabývá. "Ze 60. let se zachovaly záznamy, v nichž dokonce i sovětští diplomaté dávají průchod své frustraci z toho, že (KLDR) nezveřejňuje ani ty základní právní dokumenty," dodává.Země sice po nástupu Kim Čong-una v roce 2011 zaznamenala výrazný růst, ovšem nyní její ekonomika čelí dosud nejpřísnějším mezinárodním sankcím. "Pro KLDR by bylo - nehledě na skutečný stav ekonomiky minulý rok - politicky nesnadné přiznat vysoké ztráty plynoucí ze sankcí," myslí si Silberstein, podle něhož ekonomické zprávy ze Severní Koreje jinak s lety získaly jistým způsobem na věrohodnosti.Severní Korea přestala zveřejňovat skutečné rozpočtové údaje v roce 2001 a místo nich uvádí hodnoty v procentech. Od roku 1965 země nezveřejňuje makroekonomické ukazatele výkonnosti. Většina zahraničních odborníků se spoléhá na data sestavená Jižní Koreou.S ohledem na zmíněné severokorejský rozpočet uvádí:- Příjmy se zvyšují. Pro fiskální rok 2017 KLDR odhadovala nárůst příjmů o 3,1 procenta, který později zpřesnila na 4,9 procenta. Prognózu růstu příjmů na tento fiskální rok obdobně stanovila na 3,2 procenta. Růst celkových výdajů na rok 2018 vláda odhaduje na 5,1 procenta oproti 5,4 procenta minulý rok. To je podle Silbersteina do jisté míry realistické. "Komunistické ekonomiky obvykle v minulosti tvrdily, že plán překročily o tolik, že to bylo nereálné. To ovšem není případ těchto údajů," dodává.- Navzdory oficiálnímu tvrzení, že KLDR má centrálně plánované socialistické hospodářství, Pchjongjang výrazně spoléhá na místní samosprávy, které mu poskytují téměř čtvrtinu potřebných financí. Příjmy vybrané centrální vládou se na celkových příjmech rozpočtu podílejí 73,9 procenta. Zbývající část podle mnoha pozorovatelů může pocházet ze zisků z polooficiální tržní ekonomiky , která pod Kimem vzkvétá.- Severní Korea doufá, že jí navzdory sankcím poplynou příjmy ze zvláštních hospodářských a obchodních zón, které mnohdy závisejí na investicích čínských a ruských partnerů, anebo na společných podnicích s nimi. Na druhou stranu očekává méně příjmů z družstevních podniků i z pronájmu a prodeje nemovitostí - Výdaje na obranu tvoří 15,8 procenta rozpočtu, jsou tedy zhruba stejně vysoké jako minulý rok.- Položce "rozvoj národního hospodářství" KLDR vyčleňuje 47,7 procenta rozpočtu, což pravděpodobně odráží Kimův slib, že zlepší životní úroveň obyvatelstva.Často bývá důležitější to, co v rozpočtu chybí, než to, co obsahuje."Opovážlivost zveřejnit zprávu o rozpočtu, která nezmiňuje pokles obchodu - přinejmenším takový, jenž oficiálně oznámila Čína - je směšná," řekl agentuře AP bývalý vládní ekonom William Brown. Ten v minulosti pracoval pro americké ministerstvo obchodu i pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA)."Podle těchto dat to vypadá, že se nic neděje. Doufal jsem, že uvidím velký nárůst prodeje nemovitostí , privatizaci, nic takového ale zpráva neukazuje," dodává. Fakt, že Severokorejci ve zprávě uvádějí procenta, rozpočet podle Browna zatemňuje.