Rusko chce zmírnit dobrovolné restrikce na těžbu ropy

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a ostatní signatáři dohody o omezování těžby, která pomohla ke zvýšení cen na světovém trhu, by mohli začít zmírňovat restrikce na produkci ropy ještě před koncem letošního roku. Po jednání ministerského monitorovacího panelu to prohlásil ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Jeho slova kontrastují s názorem Saúdské Arábie, která je zastáncem dalšího růstu cen.



Saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih před schůzkou řekl, že světová ekonomika má kapacitu na to, aby vyšší ceny ropy vstřebala. Saúdská Arábie podle něho nemá konkrétní cenový cíl, nemyslí si ale, že by stávající cenová hladina nad 70 dolarů za barel v případě ropy Brent vedla ke snížení světové spotřeby. Podle zdrojů agentury Reuters by země chtěla vidět ceny v pásmu 80 až 100 dolarů za barel.





"V minulosti jsme zaznamenali výrazně vyšší ceny, dvojnásobně vyšší než dnes, "uvedl Fálih.Americký prezident Donald Trump v reakci na twitteru napsal, že ceny ropy jsou uměle vysoké a že nebudou akceptovány. "Ropy jsou všude rekordní objemy, včetně plně naložených lodí na moři," napsal.Ceny ropy po jeho slovech zamířily dolů, krátce po 14:00 SELČ ropa Brent ztrácela 0,8 procenta a prodávala se za 73,20 USD za barel. Americká lehká ropa WTI odepisovala 0,9 procenta na 67,60 USD Irácký ministr ropného průmyslu Džabár Luajbí v reakci na Trumpův tweet prohlásil, že ceny ropy "nejsou velmi vysoké" a že trh je nyní v pořádku a stabilizovaný.Státy OPEC a nečlenské země v čele s Ruskem uzavřely dohodu o omezení těžby ropy v objemu 1,8 milionu barelů denně, která vešla v planost v lednu 2017 a postupně byla prodloužena až do konce letošního roku. Dohoda přispěla k růstu cen, které jsou nyní na nejvyšších úrovních od listopadu 2014, a pomohla i ke snížení zásob suroviny ve vyspělých zemích OECD na pětiletý průměr.Novak řekl, že na zasedání producentských zemí v červnu se bude mimo jiné mluvit o snižování některých kvót. Nicméně podle zdrojů agentury Reuters Novak na jednání za zavřenými dveřmi slíbil, že Moskva se bude dohody o omezování těžby držet do konce roku 2018.Fálih poznamenal, že zúčastněné státy dohodu v březnu dodržovaly na 149 procent.Zásoby ropy v zemích OECD v březnu činily 2,83 miliardy barelů. Stále tak převyšují stav před propadem cen na světovém trhu. Ministerský panel požádal OECD o hloubkovou analýzu situace na trhu.