Nejvíce nabídek práce je v Praze, lidé nejčastěji reagují ve Zlínském kraji. Nejvyšší zájem je o gastronomické služby a cestovní ruch

Praha, 20. dubna 2018 – Které dny v týdnu lidé nejčastěji procházejí pracovní inzeráty? A ve kterou denní dobu? V jakých krajích nejvíce zájemci reagují, o jaké pracovní pozice mají největší zájem? Tyto a další zajímavé poznatky vyplývají z analýzy údajů pracovního portálu Profesia.cz.



„Boj o nové lidi sílí, potenciální zaměstnance je třeba lákat různými prostředky. I když už dávno nestačí pouze vystavit inzerát na danou pozici, tato forma zůstává, zejména pro výkonné pozice, stále jednou z nejefektivnějších,“ říká Michal Novák z Profesia.cz. „Je zajímavé zjistit, kdy se potenciální zaměstnanci o nabídky práce nejvíce zajímají, kdy na ně reagují. Nabízíme zajímavý přehled, který vychází z údajů shromážděných naším pracovním portálem za uplynulý rok.“

Nejvíce nabídek je v Praze, lidé nejčastěji reagují ve Zlínském kraji

Šampiony v počtu pracovních nabídek jsou hlavní město Praha, Jihomoravský a Středočeský kraj. Nejméně jich je v krajích Zlínském a Karlovarském – zde lidé na nabídky také nejčastěji reagují, a to více než 2x častěji než v kraji Jihomoravském, který je co do reakcí nejslabší. Zajímavé je, že v Praze, která je z pohledu počtu nabídek nejsilnější, je odezva zájemců v průměru vyšší než v krajích Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském a Vysočina.

Největší zájem je o gastronomické služby a cestovní ruch

Pokud porovnáme reakce na konkrétní typy pozic, nejvíce lidí se ozývá na nabídky v oblasti gastronomických služeb a cestovního ruchu v Pardubickém kraji, nejméně pak na IT v Královehradeckém kraji. Z praktického hlediska dává větší smysl porovnání oborů jako takových: nejvyšší skóre mají nabídky z oblastí překladatelství a tlumočnictví, gastronomické služby a cestovní ruch, bezpečnost a ochrana, lidské zdroje a personalistika. Na opačném konci žebříčku se nacházejí útlumové obory jako hornictví a hutnictví, úzkoprofilové obory jako IT, technologie a rozvoj, energetika a elektrotechnika, telekomunikace, ale také leasingové služby.

Porovnáme-li reakce za regiony, ve většině z nich kralují nabídky z gastronomických služeb a cestovního ruchu nebo HR a personalistiky. Ale jsou i výjimky. V Praze byl největší ohlas na inzerci práce v oboru bezpečnost a ochrana, v Královehradeckém kraji nejvíce táhne administrativa.

Na inzeráty lidé nejčastěji reagují ve středu kolem 10. hodiny

Podívejme se na časový snímek toho, kdy lidé nejčastěji reagují na pracovní inzeráty. O víkendu se zájemci o práci většinou rozhodují k akci – v pondělí po víkendovém propadu reakcí skokově přibývá, v úterý je jejich počet ještě o něco vyšší a vrcholem týdne je středa. Čtvrtek už je potom co do počtu reakcí pod pondělní hodnotou, potom zájem padá strmě dolů.





Časový snímek dne ukazuje, že vrcholem dne je v počtu reakcí 10. hodina dopoledne. Potom zájem mírně klesá s malým oživením kolem 17. hodiny a po 20. hodině už výrazně opadá. Zajímavé je, že se neprokázalo, že by lidé, kteří hledají jiné místo, reagovali na inzeráty v době polední pauzy.