Blockchain přináší příslib rejdařské revoluce v hodnotě bilionu dolarů

Globalizace v posledních desetiletích do odvětví lodní dopravy přinesla pokročilé obchodní sítě, největší a nejrychlejší lodě všech dob, robotické přístavy a obrovské počítačové databáze sledující každý pohyb převáženého nákladu. Jedna oblast se však od 19. století změnila jen minimálně, rejdařský průmysl je nadále závislý na milionech papírových dokumentů. Nyní se však firma A.P. Moeller-Maersk plánuje spojit s technologickými společnostmi na blockchainovém upgradu nejkomplexnějšího logistických systémů na světě.

Případnou cenou bude revoluce v měřítku neviděném od přechodu rejdařů na standardizovaný systém kovových kontejnerů v 60. letech minulého století. Cesta ale rozhodně nebude lehká, k úspěchu je nutné, aby desítky lodních společností a tisíce spřízněných podniků na celém světě vymyslely a přistoupily na společný protokol, který umožní integraci nových systémů na jedné platformě. Pokud by však uspěly, administrativa svázaná s dopravou trvající v současné době dny by se eventuálně zkrátila na minuty, a to bez nutnosti lidského zásahu. Náklady na převoz zboží mezi kontinenty by mohly dramaticky klesnout a poskytnout tak světovým firmám další motivaci k přesunu jejich výroby do zahraničí.

„Byla by to největší inovace v lodní dopravě od zavedení systému kontejnerů“ říká Rahul Kapoor, analytik Bloomberg Intelligence v Singapuru. „V zásadě to přináší více transparentnosti a efektivity. Přepravní společnosti vylézají ze svých ulit a dohánějí technologické resty“.

Klíčem je, podobně jako v jiných odvětvích, technologie blockchain, elektronická účetní kniha umožňující automatizaci ověřování transakcí. Benefity z toho plynoucí však neobohatí pouze lodní dopravu, zlepšená komunikace a celní administrativa skrze blockchain by měla vygenerovat dodatečný 1 bilion dolarů, vyplývá z údajů World Economic Forum. V současnosti začíná papírování ve chvíli, kdy si majitel převáženého zboží zarezervuje místo na požadované trase. Dokumenty pro přepravu je nutné vyplnit, dodat a nechat schválit ještě předtím, něž zboží vstoupí do přístavu. K přepravě konkrétní zásilky pak může být potřeba dodat až stovky stran dokumentace so desítek různých agentur, bank, celních úřadů a dalších entit.

Přes nepopiratelné výhody elektronických knih však nebude přechod na novou technologii jednoduchý. Jednotlivé kontejnery obsahují zboží od různých dodavatelů, náklad z jedné lodi pak může skončit u tisíců různých zákazníků v desítkách zemí. „Ne všichni hráči plánují uvést stejné blockchainové řešení,“ prohlásila rejdařská firma APL. „Může to představovat překážku, pokud se bude od všech očekávat obchodování skrze jednotnou platformu,“ dodává firma.

Lodní společnosti budou navíc muset přesvědčit také jednotlivé přístavy a další organizace k zavedení jimi vyvinutých řešení. Maersk se již dohodl s provozovateli přístavů PSA International a APM Terminals, kteří souhlasili s adopcí jeho platformy. Konkurenční řešení od APL a poradenské společnosti Accenture by pak mělo být k dispozici do konce letošního roku.

„Rejdaři o sobě musí přestat přemýšlet jako o samostatném prostřednickém sektoru,“ myslí si K. D. Adamson, generální ředitel Futurenautics Group. „Musí začít přemýšlet o tom, jak jednotlivé elementy lodní dopravy zapadají do okolního ekosystému,“ dodává.