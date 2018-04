O farmaceutickou firmu Shire se mohla rozhořet bitva. Alergan ale prudce obrátil

O převzetí irské farmaceutické firmy Shire by se mohla strhnout bitva. Specialista na léky na vzácné nemoci ve čtvrtek odmítl již třetí nabídku na převzetí od japonské Takeda Pharmaceutical, tentokrát za téměř 63 miliard USD (1,3 bilionu Kč). Nově se objevil nový zájemce, který začal jednat o konkurenční nabídce, a to firma Allergan, známá hlavně výrobou botoxu, uvedla agentura Reuters. Tato situace ale měla jepičí život.



Allergan ve čtvrtek uvedl, že je v počáteční fázi uvažování o nabídce na Shire a není jisté, zda nakonec nabídku učiní. Výhled nabídkové bitvy o Shire však poslal akcie firmy vzhůru. V následném sdělení burze o několik hodin později ale společnost uvedla, že o irskou firmu usilovat nebude.





V centru pozornosti je tak opět Takeda. Pokud by ta se svou nabídkou uspěla, bylo by převzetí největší akvizicí učiněnou japonskou firmou v zahraničí. Takeda by se také díky tomu dostala mezi největší globální výrobce léků. Na druhé straně by to ale pro Takedu byla velká finanční zátěž, protože hodnota Shire je vyšší než největšího japonského výrobce léků.Pro Allergan mohlo být převzetí Shire schůdnější, protože je větší než Takeda. Jenže Allergan má zase dluh téměř 30 miliard USD a jednomu z jeho nejprodávanější léků, přípravku na na suché oči Restatis, končí patentová ochrana a bude čelit levnější konkurenci.Shire potvrdil, že již obdržel od Takedy tři návrhy na převzetí, poslední minulý týden. Všechny však odmítl jako příliš nízké kvůli výhledu dalšího růstu firmy a novým lékům.Podle britských směrnic, kterými se převzetí řídí, protože s akciemi Shire se obchoduje na londýnské burze, musí Takeda učinit do 25. dubna pevnou nabídku, nebo svůj plán na převzetí zrušit. Nyní tak musí učinit i Allergan, který má však termín až do 17. května. Akcie Shire byly v posledních 12 měsících pod velkým tlakem. Až do březnového oznámení Takedy, že má o Shire zájem, klesly o třetinu kvůli větší konkurenci generických léků, tedy kopií léků, kterým vypršela patentová ochrana, a dluhu, který firmě zůstal po akvizici společnosti Baxalta za 32 miliard USD v roce 2016.Ve farmaceutickém odvětví letos prudce vzrostl počet převzetí a akvizic, protože velcí hráči hledají firmy se slibnými léky, kterými by rozšířily svoji nabídku. Převzetí firmy Shire by však bylo největší v letošním roce.

Zdroje: BBG, ČTK, The Irish Times