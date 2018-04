Rozbřesk: Kdy Česko hospodářsky překoná Itálii?

Ekonomika Evropské unie zažívá dobré časy, nad všemi zeměmi ale nesvítí slunce stejně jasně. Nemocným článkem Evropy je stále Itálie, která sice zrychlila tempo růstu, ale rychlé tempo v případě Itálie znamená maximálně 1,5 %. Jiné regiony bohatnou o poznání rychleji. To včera připomněl Mezinárodní měnový fond - podle nových čísel Španělé v roce 2017 poprvé od vstupu Unie zaznamenali vyšší výkon než Itálie. Přesně řečeno v roce 2017 HDP na obyvatele v paritě kupní síly (očištěno o cenové rozdíly) ve Španělsku poprvé od vstupu do EU bylo vyšší než v Itálii.



I když se španělské ekonomice v posledních pěti letech daří a patří k nejrychleji rostoucím místům Unie, čísla stále spíš než úspěch iberského poloostrova odráží trápení toho apeninského. Oproti roku 2008 mají Španělé stále HDP jen o necelá 2 % vyšší. Italové sice bezprostředně po pádu Lehman Brothers nezažili tak hluboké propady hospodářství, kvůli setrvale slabému růstu si ale o ekonomických výkonech z roku 2008 zatím mohou nechat jenom zdát. Španělé mají bezesporu výhodu mladší populace, současně ale ukazují schopnost lépe investovat z veřejných peněz, tamní bankovní systém prošel o poznání rychleji “očistnou kůrou” a podnikový sektor si vede bezesporu lépe v inovacích a zavádění nových technologií.



Co čekat dál? MMF ani trhy nevěří v nejbližších letech v pozitivní obrat. Pokud růst Itálie zůstane slabý, bude to jenom víc a víc odhalovat jiná bolavá místa italské ekonomiky…, a to zejména vysoké veřejné zadlužení a nedočištěné bilance italských bank. V takovém případě by podle MMF mělo Itálii v ekonomickém výkonu předběhnout i Česko. Není to ale asi vítězství, nad kterým by se mělo “otevírat šampaňské”. Pro celou ekonomiku EU včetně Česka by bylo dobré, aby se italské hospodářství postavilo na nohy.







TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna je v lehké defenzivě a nechce se jí bez čerstvých impulsů usilovat o hranici 25,30 EUR/CZK. V nejbližší době nečekáme žádná důležitá čísla a vzpruhu by tak mohly přinést pouze výroky z ČNB před blížícím se květnovým zasedáním.





Zahraniční forex

Výprodej na trzích dluhopisů nepřinesl na hlavní devizové trhy příliš vzruchu. Jen britská libra dále ztrácí s tím, jak se po nízké inflaci množí pochybnosti o květnovém zvýšení úroků Bank of England. Libru včera znepokojily nejen slabé maloobchodní tržby, ale i výrok guvernéra Carneyho, že “jsou i jiná zasedání” (než to květnové, kde se očekávalo zvýšení úroků).



Konec týdne bude z pohledu dat zcela nejímavý, takže pokud nepřijde impulz z jiných trhů (dluhopisy, ropa) či politiky, tak by se mělo vyčkávat na příští týden, který by mohl být zajímavější.





Ropa

Ropa pokračuje ve spanilé jízdě a během včerejšího obchodování se dostala až do těsné blízkosti 75 USD/barel. Lehké ztráty přišly až ke konci dne, kdy někteří ministři členských zemí kartelu OPEC popřeli snahu zvýšit cenu ropy až nad 100 USD/barel, o které ve středu informovaly zdroje ze Saúdské Arábie.



Právě do saúdského města Jeddahu dnes směřuje pozornost trhu, neboť v něm bude zasedat monitorovací komise složená z ministrů zemí OPEC+. Hlavním tématem by mělo být přizpůsobení cíle kartelu. Ten původní – snížení globálních zásob k pětiletému průměru – je totiž fakticky splněn, proto je potřeba jej redefinovat, tak aby byly produkční škrty i nadále opodstatněny. Možností je několik, od benchmarku v podobě sedmiletého průměru stavu zásob, přes počet dní nutných k uspokojení poptávky. Nejvíce se však diskutuje o cíli v podobě úrovně investiční aktivity do průzkumu a těžby. Ta dle kartelu (především Saúdské Arábie) stále zaostává, proto je k ní potřeba vytvořit dostatečné pobídky, tj. utaženější trh a vyšší ceny ropy. Jakýmkoli způsobem však bude cíl kartelu redefinován, stále půjde pouze o cíl zprostředkující. Tím primárním totiž pro všechny členské země zůstává maximalizace příjmů z prodeje ropy pro státní kasu.