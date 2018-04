Výprodej na trzích dluhopisů nepřinesl příliš vzruchu

Výprodej na trzích dluhopisů nepřinesl na hlavní devizové trhy příliš vzruchu. Jen britská libra dále ztrácí s tím, jak se po nízké inflaci množí pochybnosti o květnovém zvýšení úroků Bank of England. Libru včera znepokojily nejen slabé maloobchodní tržby, ale i výrok guvernéra Carneyho, že “jsou i jiná zasedání” (než to květnové, kde se očekávalo zvýšení úroků).Konec týdne bude z pohledu dat zcela nejímavý, takže pokud nepřijde impulz z jiných trhů ( dluhopisy ropa ) či politiky, tak by se mělo vyčkávat na příští týden, který by mohl být zajímavější.