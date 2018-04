Nejoblíbenějším dnem na vkladomatech OK POINTů je pondělí

Vkladové bankomaty si v tuzemsku získávají čím dál větší oblibu. Podle dat Broker Consulting a mBank jsou například hojně využívány podnikateli, kteří jejich prostřednictvím vkládají tržby na účet mKonto Business. Překvapivě tak nejčastěji činí na začátku pracovního týdne místo ke konci. Průměrná vložená částka dosahuje 16 180 korun. „Bezhotovostní a bezplatné vložení na účet kvitují zejména drobní podnikatelé, kteří oceňují zejména pohodlnost a rychlost této transakce. To, že vkládají zejména v pondělí, může souviset s tím, že mnozí z nich podnikají i o víkendu. Evidujeme přes 15 tisíc klientů, kteří služby vkladomatů na OK POINTech využívají pravidelně,“ uvádí Bronislav Dvořáček, ředitel vývoje produktů a služeb mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Momentálně je na prémiových franšízových pobočkách OK POINT společnosti Broker Consulting klientům k dispozici již 33 vkladomatů po celé České republice. Jejich popularita stále stoupá, měsíční obrat se aktuálně pohybuje kolem 130 milionů korun za měsíc, vklady pak tvoří zhruba dvě třetiny této částky. Průměrně tak klienti na své účty v mBank uloží měsíčně téměř 90 milionů korun.

„Zájem o využití vkladomatů jde ruku v ruce s jejich umístěním a dobou, která uběhla od jejich uvedení do provozu. Některé jsou více než 650 tisícům klientům mBank k dispozici sotva pár týdnů, jiné fungují už více než jeden rok. Mezi ty nejaktivněji využívané patří vkladové bankomaty na třech pražských pobočkách OK POINT, a to na Vinohradské třídě, v historicky prvním otevřeném OK POINTu v Klimentské ulici a také v jednom z nejnovějších na ulici Milady Horákové. Průměrně se na jednom vkladomatu uskuteční více než 2 tisíce vkladů za měsíc,“ upřesňuje Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT z Broker Consulting, a dodává: „Do konce letošního roku předpokládáme, že na pobočkách OK POINT bude k dispozici na 50 vkladových bankomatů po celé republice. Nejnověji je mají klienti mBank k dispozici v Ostravě, Pardubicích a Jičíně. Během měsíce dubna přibude pět dalších poboček vybavených vkladovými bankomaty s non-stop provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu.“

Bankomat pozná falešnou bankovku

Pro vkládání hotovosti platí pár jednoduchých pravidel. Bankovky je potřeba vkládat volně, nesmí být tedy v obálce či třeba svázané gumičkou. Vhodné je mít je úhledně srovnané a ne poházené či přeložené. Vkladomaty umějí rozpoznat nejenom nepatřičná platidla – třeba jinou měnu či prázdný list papíru, ale i roztrhané či falešné bankovky. Dolní limit částky pro vložení většinou nebývá omezen, horní se pohybuje na hranici 350 tisíc korun na jeden vklad.

OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném množství nabízených služeb. Propojuje se zde finanční plánování, bankovnictví s nízkými poplatky, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výšce 1,5 milionů korun, která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Více o OK POINTech na www.okpointy.cz.

O Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 33. Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.

O mBank

mBank je inovátorem v oblasti internetového a mobilního bankovnictví v České republice a během deseti let se pro její služby rozhodlo již více než 650 000 klientů. V roce 2017 mBank získala 7 ocenění v soutěži Zlatá koruna, přičemž si odnesla také vítězství pro mKonto a mKonto Business v obou hlavních kategoriích, v Ceně veřejnosti a v Ceně podnikatelů. V roce 2018 získala její mHypotéka Light 1, místo mezi úvěry na bydlení a její mKonto získalo stříbro mezi osobními účty v soutěži Finparáda – Finanční produkt roku. Mezi produkty mBank patří kromě osobních a spořicích účtů také kreditní karty, spotřebitelské půjčky a hypoteční úvěry. V České republice působí mBank jako organizační složka mBank S.A., která je členem skupiny Commerzbank. Více na www.mbank.cz.