Rusko zvažuje přechodné znárodnění Rusalu

Rusko zvažuje přechodné znárodnění hliníkárenského koncernu Rusal. Mluvčí Kremlu dnes prohlásil, že by šlo o pomoc firmě zasažené americkými sankcemi. Země rovněž u Světové obchodní organizace (WTO) žádá kompenzace za americká cla na dovoz oceli a hliníku. Uvedla to dnes agentura Reuters.



Rusal se ocitl na novém sankčním seznamu Spojených států, který je reakcí na údajné vměšování Moskvy do předloňských amerických voleb. Akcie firem, které figurují na černé listině, jsou pod silným prodejním tlakem, protože sankce vyžadují, aby se investoři podléhající jurisdikci USA těchto cenných papírů zbavili do jednoho měsíce, tedy do 7. května. Akcie Rusalu již odepsaly desítky procent. Firma oznámila, že může mít technické obtíže týkající se úvěrových závazků.



Rusko se žádostí u WTO připojilo k podobnému kroku, který před ním učinily Čína, Indie a Evropská unie. Moskva společně s nimi nesouhlasí se zdůvodněním Washingtonu, že motivem pro zavedení cel jsou obavy o národní bezpečnost a že proto nespadají do pravomocí WTO. Od Spojených států požadují kompenzace.



Americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. EU je od těchto cel prozatím osvobozena a doufá v získání trvalé výjimky. Platnost její dočasné výjimky vyprší 1. května. Spojené státy souhlasily, že budou vyjednávat s Čínou. Indii a EU sdělily, že jsou otevřené "diskusím o této nebo jakékoli jiné otázce", přičemž trvají na tom, že jejich nároky na odškodnění jsou neoprávněné.

Ceny hliníku, které po amerických sankcích proti Rusalu vystřelily nahoru, dnes po zprávě o možném znárodnění Rusalu odevzdaly průběžné zisky. Kov ztrácel na londýnské burze kovů LME odpoledne 0,5 procenta na 2540 USD za tunu. Dopoledne se přitom vyšplhal až na 2718 USD za tunu, nejvýše od roku 2011, což pro cenu tříměsíčního termínového kontraktu znamenalo přírůstek přes 6 %. Goldman Sachs ve středu uvedla, že mimořádná rally na hliníku, kterou odstartovaly americké sankce vůči Rusalu, by mohla pokračovat vzestupem až na 3000 USD za tunu kovu.

