Virtuální přátelé a neproduktivní roboti / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 16. 4. 2018

Dva momenty z minulého týdne mohly pamětníků připomenout rok 2001, kdy splaskla takzvaná "dot.com" bublina a trh vystřízlivěl z nadšení nad internetovými společnostmi.

Prvním z nich byl pohled na zakladatele facebooku Marka Zuckerberga před americkými kongresmany. Poněkud prkně, až roboticky působící miliardář vysvětloval o mnoho staršímu publiku jak je možné, že někdo zneužil osobní data poskytnutá dobrovolně uživateli jeho sociální síti. Sociální síti, která je ve své současné podobě především reklamní agenturou s PR přesahem. Fungující ve vesmíru zvaném internet. Že se z tohoto čistě virtuální světa občas vynoří zcela reálná chapadla, která začnou významně ovlivňovat dění v našem fyzickém světě, není překvapivé právě od doby, kdy splaskla bublina dot.com. Nemalé finanční investice do tehdejších "nadějných internetových společností" najednou zmizely v černé díře v té době ještě ne plně uchopitelné pavučiny se zkratkou "www". Investoři rychle pochopili, že internet sice skrývá obrovský obchodní potenciál, ten ale musí být opřený o solidní ekonomický model v reálném světě. Zkrátka - že internet bude zatím dobře fungovat hlavně jako nová forma podpory prodeje věcí vyrobených ve skutečných továrních nebo řemeslných provozech nebo služeb nabízených skutečným lidem. To, že se facebook stal továrnou na peníze generovaných z reklamních příjmů, je možné i díky trendu, který nastavila právě dot.com krize v roce 2001.

Druhý moment bylo přiznání Elona Muska, zakladatele automobilky Tesla, že to poněkud přehnal s automatizací továrny na výrobu modelu 3. Přílišná robotizace výroby snížila produktivitu a bude se třeba vrátit, alespoň na čas, ke starým dobrým lidem. Jak podotknul později "humans are underrated". Jde obecně o varování, že současný příklon k vyšší robotizaci výroby a služeb nebo virtualizaci sociálního života a s nimi spojeného růstu sektoru "robotics", může projít v blízké době určitou korekcí.

Stejně jako po krizi v roce 2001 se však může ukázat, že investoři pouze přepálili start a ve snaze za každou cenu participovat na raketovém růstu nového "trendy" sektoru sami přispěli k jeho rychlému pádu a proměně. To, co se očekávalo od internetu v letech 1996-2000, ve skutečnosti dostalo fundamentální ekonomické základy až o mnoho let později. Podobně tak může projít určitou transformací vize facebooku jako "sociální sítě" (nakonec možná bude muset příjemcům reklamy za jejich osobní data platit) nebo Tesla jako automobilka budoucnosti.

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 16. 4. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

13. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 134,27 1 058 1 040 ↓ -6,74 990 - 1 145 1 5 Dow Jones (US) 24 360,14 23 618 23 739 ↓ -3,05 20 750 - 25 529 3 3 NASDAQ Comp.(US) 7 106,65 6 749 6 900 ↓ -5,03 5 900 - 7 418 2 4 FTSE 100 (VB) 7 264,56 7 307 7 322 ↑ 0,59 6 650 - 7 800 4 2 DAX (Něm.) 12 442,40 12 366 12 337 ↓ -0,61 12 000 - 12 800 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 778,74 21 002 21 052 ↓ -3,57 19 500 - 22 158 2 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

13. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 134,27 1 092 1 095 ↓ -3,70 1 000 - 1 160 2 4 Dow Jones (US) 24 360,14 23 853 23 575 ↓ -2,08 21 300 - 25 887 2 4 NASDAQ Comp.(US) 7 106,65 6 804 6 850 ↓ -4,26 6 100 - 7 491 2 4 FTSE 100 (VB) 7 264,56 7 421 7 494 ↑ 2,15 6 750 - 8 100 4 2 DAX (Něm.) 12 442,40 12 292 12 202 ↓ -1,21 11 900 - 12 746 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 778,74 21 154 21 375 ↓ -2,87 19 800 - 22 375 2 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers