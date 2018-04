Dluhy ubitý vrtač Seadrill: Odrazí se ode dna?

O více než 60 % stouply ve středu akcie Seadrill. Společnost zabývající se těžbou na volném moři získala od soudu v Texasu souhlas vystoupit z bankrotového režimu. Do něj se uchýlila před sedmi měsíci, když ji na kolena srazilo zhruba 13 miliard v dluhu.



Seadrill, kterou ovládá miliardář norského původu John Fredriksen, byla v minulosti jednou z největších světových vrtných společností. Soudní ochranu před věřiteli ale musela vyhledat, když se v roce 2014 propadl trh s ropou a ropné firmy ztratily chuť prozkoumávat nová ložiska. To je ale nyní minulostí. Když se ropa vrátila nad 60 dolarů za barel, začaly se na trh vracet i firmy. Nyní lámou ceny ropy čtyřleté rekordy, na příklad americká WTI je dnes blízko 70 dolarům za barel a Brent je ještě o zhruba 5 dolarů dražší.



Plán restrukturalizace Seadrill odsouhlasilo více než 40 bank, věřitelů a loděnic, aby mu dal v úterý zelenou i soud. Společnost se z bankrotového režimu vynoří na konci června nebo počátkem července.



Generální ředitel společnosti Anton Dibowitz už přispěchal se sdělením, že firma plánuje rozšířit svoje vztahy se Schlumbergerem, což největší světový poskytovatel služeb v ropném sektoru, a také s dalšími dodavateli, jakkoli plán konsolidace zatím postrádá.



„Jsme přesvědčeni, že trh s vrty během příštích pěti let zotaví,“ uvedl podle agentury Reuters také Dibowitz.



Akcie Seadrill v New Yorku stouply ve středu o 64,68 %. Od začátku roku do středečního dne jsou zatím vyšší o zhruba 58 %. Na burze v Oslu rostly dnes před vydáním tohoto článku o 29 %. Výkonnost titulu na burze v Oslu zachycuje následující graf:

Fredriksen a další podílníci poskytnou společnosti injekci ve výši 1,08 miliardy USD nového kapitálu a prodlouží splatnosti dluhu bankám v objemu zhruba 5,7 miliardy USD. Kromě toho došlo ke konverzi nezajištěného dluhu za zhruba 2,3 miliardy USD do akcií.



Fredriksenovi zůstane v restrukturalizované společnosti kontrolní podíl těsně pod 30 %. Předtím byl kolem 24 %.

Zdroje: BBG, RTRS, Patria.cz