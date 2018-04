Výroba aut v Česku v úvodu roku klesla

Výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 2,6 procenta na 377.283 vozů. Největší domácí výrobce Škoda Auto ale zvýšil výrobu o 2,5 procenta na 238.266 aut. Po zbytek roku by měla produkce spíše růst. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.



V nošovické automobilce Hyundai klesla produkce o 15,5 procenta na 82.900 vozů. Šlo přitom o plánovaný krok. Všechny nevýrobní dny firma koncentrovala do začátku roku a dále již plánuje vyrábět obvyklým tempem. Kolínská TPCA vyrobila 56.117 mini aut, což je o 1,5 procenta méně, než ve stejném období loni. Export osobních aut klesl o 2,8 procenta, naopak domácí prodej si o 1,3 procenta polepšil.





"Výroba motorových vozidel v prvním čtvrtletí letošního roku však meziročně poklesla o 2,68 procenta, přičemž největší část tohoto poklesu byla zaznamenána v březnu. V dalším průběhu roku lze nicméně dle signálů od většiny finálních výrobců očekávat, že mírný pokles výroby z prvního čtvrtletí bude v průběhu roku postupně snižován," uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.Výroba autobusů se od ledna do března zvýšila o 7 procent na 1108 vozidel. Největší výrobce Iveco zvýšil produkci o sedm procent na 1008 vozidel a SOR rostl o 14 procent na 96 autobusů. Výroba nákladních aut reprezentovaná Tatrou se snížila o 59 procent na 163 vozů.Produkce motocyklů v týnecké Jawě Moto poklesla o polovinu na 234 vyrobených strojů.