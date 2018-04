Průzkum: Češi vidí budoucnost v elektroautech a autonomních vozech

Praha, 19. duben 2018 – Benzinové a naftové motory jsou na ústupu. Za 30 let budou podle aktuálního průzkumu Volkswagen Financial Services fosilní paliva pohánět auta jen podle 10 % Čechů. Češi ve 42 % vidí budoucnost v elektroautech, 28 % věří autonomním vozům. E-vůz si do 10 let plánuje pořídit polovina populace.

Elektrovozy jsou auty budoucnosti. Alespoň podle 42 % Čechů. Nejlákavější jsou přitom pro skupinu 27–35letých, kteří je jako budoucí dopravní prostředek vidí ve 49 %. Nejmenší důvěru naopak mají od lidí ve věku 54–65 let, a to jen ve 33 %. Lidé v předdůchodovém věku do budoucna naopak nejvíce z celé populace očekávají rozvoj autonomních vozů. „Tato generace v životě zažila obrovský technologický pokrok, od televize po počítače. Zdá se, že umělá inteligence samořídicích aut je pro ně dobře představitelná,“ vysvětluje Lukáš Cankař, ředitel marketingu a retailového prodeje ve Volkswagen Financial Services, a doplňuje: „Překvapivě nejméně autonomním autům věří lidé mezi 27 a 35 lety, a to jen ve 23 %. Důvodem může být uvědomování si rizik spojených např. s hackerskými útoky či problematiky odpovídající legislativy.“



Vzdělání je silný faktor

Elektrovozy jsou zajímavé i z pohledu vzdělání. Zatímco pro respondenty se základním vzděláním je elektřina pohonem budoucnosti v 50 %, u vysokoškoláků je tomu tak ve 35 %. Elektroauto si do 10 let plánuje pořídit 56 % všech respondentů. „Vzdělání má vliv také u názorů na samořídicí auta, která jako perspektivní vidí pouhých 15 % osob se základním vzděláním. Dá se to přikládat jejich obecně nižší obeznámenosti s komplexními technologiemi,“ dodává Cankař.



Vodíkový pohon? Pro muže nic nereálného

Ač vodíkové vozy nepatří mezi nejžhavější kandidáty na auta budoucnosti, zcela bez šance nejsou. Jako hlavní pohon je totiž vidí 12 % respondentů. Více jim přitom věří muži než ženy, a to v 16 % oproti 7 % případů. „Lze předpokládat, že muži se o technickou stránku dopravy zajímají více než ženy. Je však potěšující, že představa alternativních pohonů se všeobecně neomezuje pouze na elektřinu,“ uzavírá Cankař.





O průzkumu

Průzkum byl realizován v listopadu 2017 prostřednictvím online nástroje Instant Research. Průzkumu se zúčastnilo 525 respondentů z českých domácností, které vlastní osobní automobil.