Chystáte se do USA? Nezapomeňte na cestovní pojištění!

Máte rezervované letenky, hotel i automobil, ale s cestovním pojištěním váháte? Podmínky pojištění mimo evropský kontinent se mohou výrazně lišit a zdravotní péče v USA patří mezi nejdražší na světě.

Spoléhat se pouze na pojištění, které máte k platební kartě, může přinést hlubokým zásah do vaší peněženky. Veškeré náklady na léčebné výlohy budete totiž muset zaplatit ze svého.

Základní ošetření u zubaře vás vyjde na několik tisíc korun, ale taková zlomená noha už se šplhá do statisíců. Pokud bude třeba operovat akutní zánět slepého střeva, připravte si více jak půl milionu korun. Proto je dobré mít sjednané cestovní pojištění s léčebnými výlohami bez limitu. Obecně je cestovní pojištění do USA výrazně dražší než třeba do Afghánistánu nebo Afriky.

Nejjednodušší cesta ke sjednání cestovního pojištění je přes finanční srovnávač, ten za vás porovná všechny nabídky a vybere tu nejvhodnější, navíc si pojištění zvládnete sjednat plně online, třeba klidně pár minut před odletem.

Kromě léčebných výloh lze sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění ztráty zavazadel, pojištění rizikových sportů nebo odškodnění v případě trvalých následků v důsledku úrazu či nehody.



Nezapomeňte: